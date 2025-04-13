أسرار صادمة عن طعام ومشروبات الطائرات

وحذّرت كوغلي، في حديثها لموقع "ديليش"، الركاب من تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، موضحة أن "المياه المستخدمة في تحضيرها تأتي من خزانات على متن الطائرة نادراً ما يتم تنظيفها، ويمكن أن تؤدي للإصابة ببكتيريا ضارة".وقالت كوغلي: "لا أحد يستطيع أن يخبرنا عن عدد المرات أو متى تم تنظيف الخزان آخر مرة"، مضيفة إلى أنه، خلال سنوات خبرتها، لم تر أبداً عملية تفريغ الخزانات أو غسلها بين الرحلات.وبالإضافة إلى المشروبات الساخنة، تنصح كوغلي المسافرين بالتفكير ملياً في خيارات وجباتهم، مؤكدة أن اللحوم تحمل مخاطر أعلى للتسمم الغذائي بسبب مشاكل التحكم في درجة الحرارة وسوء حفظها على متن الطائرة.وتأتي تعليقات المضيفة وسط سلسلة من حوادث المثيرة للقلق خلال الأشهر الأخيرة، والتي تسلط الضوء على ممارسات النظافة الغذائية المشكوك فيها على متن الطائرات.ففي أيلول الماضي، ادّعت إحدى ركاب في رحلة من دلهي إلى أنها وجدت صرصوراً ميتاً في عجة البيض التي تناولتها. وفي الشهر نفسه، اضطرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية إلى العودة إلى بعد رؤية فأر يخرج من وجبة أحد الركاب.وفي حالة خطيرة أخرى، أغلقت الأمريكية منشأة تموين تابعة لشركة " في ديترويت" بعد عملية تفتيش روتينية كشفت عن مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الغذاء.وأعرب خبراء في مجال عن مخاوفهم بشأن المخاطر الأوسع نطاقاً المرتبطة بتقديم الطعام أثناء الرحلات الجوية.وأكد ديتويلر، مستشار سلامة الأغذية في جامعة "نورث إيسترن، على الخطر المتزايد للأمراض المنقولة بالغذاء في خطوط الطيران، مشيراً إلى أن البيئة المحصورة تجعل إدارة الأوبئة أكثر صعوبة.وحث الركاب على الوعي بالمخاطر المرتبطة بالوجبات والمشروبات المقدمة على متن الطائرات.