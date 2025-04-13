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أسرار صادمة عن طعام ومشروبات الطائرات
منوعات
2025-04-13 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أصدرت مضيفة طيران سابقة تحذيراً للمسافرين بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة ببعض الأطعمة والمشروبات المقدمة على متن الطائرات.
وحذّرت
أليكس
كوغلي، في حديثها لموقع "ديليش"، الركاب من تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، موضحة أن "المياه المستخدمة في تحضيرها تأتي من خزانات على متن الطائرة نادراً ما يتم تنظيفها، ويمكن أن تؤدي للإصابة ببكتيريا ضارة".
وقالت كوغلي: "لا أحد يستطيع أن يخبرنا عن عدد المرات أو متى تم تنظيف الخزان آخر مرة"، مضيفة إلى أنه، خلال سنوات خبرتها، لم تر أبداً عملية تفريغ الخزانات أو غسلها بين الرحلات.
وبالإضافة إلى المشروبات الساخنة، تنصح كوغلي المسافرين بالتفكير ملياً في خيارات وجباتهم، مؤكدة أن اللحوم تحمل مخاطر أعلى للتسمم الغذائي بسبب مشاكل التحكم في درجة الحرارة وسوء حفظها على متن الطائرة.
وتأتي تعليقات المضيفة وسط سلسلة من حوادث المثيرة للقلق خلال الأشهر الأخيرة، والتي تسلط الضوء على ممارسات النظافة الغذائية المشكوك فيها على متن الطائرات.
ففي أيلول الماضي، ادّعت إحدى ركاب
الخطوط الجوية الهندية
في رحلة من دلهي إلى
نيويورك
أنها وجدت صرصوراً ميتاً في عجة البيض التي تناولتها. وفي الشهر نفسه، اضطرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية إلى العودة إلى
النرويج
بعد رؤية فأر يخرج من وجبة أحد الركاب.
وفي حالة خطيرة أخرى، أغلقت
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية منشأة تموين تابعة لشركة "
دلتا إيرلاينز
في ديترويت" بعد عملية تفتيش روتينية كشفت عن مشكلة كبيرة تتعلق بسلامة الغذاء.
وأعرب خبراء في مجال
الصحة
عن مخاوفهم بشأن المخاطر الأوسع نطاقاً المرتبطة بتقديم الطعام أثناء الرحلات الجوية.
وأكد
دارين
ديتويلر، مستشار سلامة الأغذية في جامعة "نورث إيسترن، على الخطر المتزايد للأمراض المنقولة بالغذاء في خطوط الطيران، مشيراً إلى أن البيئة المحصورة تجعل إدارة الأوبئة أكثر صعوبة.
وحث الركاب على الوعي بالمخاطر المرتبطة بالوجبات والمشروبات المقدمة على متن الطائرات.
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