اكتشاف 44 نظاما كوكبيا مثيلا للأرض في درب التبانة.. بواسطة الذكاء الاصطناعي

أظهر أداء "متفوّقا" بعد أن حقق دقة بنسبة 99% في تحليل مجموعات البيانات الاختبارية. وكشفت النتائج عن وجود 44 نظاما كوكبيا تُظهر تراكيب تدل على إمكانية وجود كواكبَ شبيهة بالأرض. وقد نُشرت هذه الدراسة الرائدة في مجلة "Astronomy & Astrophysics" العلمية.أوضح العلماء أن 95.5% من الأنظمة الكوكبية المُحددة ستظلّ مستقرة في حال إضافة كوكب شبيه بالأرض إليها. وأكّد الفريق البحثي أن الذكاء الاصطناعي - عند تزويده ببيانات دقيقة عن تراكيب الأنظمة الكوكبية - قد يصبح أداة حاسمة في البحث المستقبلي عن كواكبَ صالحة للحياة. كما يمكن تعميم هذا النموذج على أنماط أخرى لتكوّن الأنظمة الكوكبية لاختبار النظريات الفلكية.وصرّحت جانا دافو، المعدّة الرئيسية للدراسة المنشورة في مجلة "Astronomy & Astrophysics": "تمكّن النموذج من تحديد 44 نظاما كوكبيا تبلغ احتمالية احتوائها على كواكب غير مكتشفة شبيهة بالأرض نسبة عالية".بدوره، علّق يان أليبر، عضو الفريق البحثي: "يُعدّ هذا النموذج من بين النماذج القليلة عالميًا التي تتمتع بهذا المستوى من التعقيد الحسابي، والعمق التحليلي، والقدرة التنبؤية. وهو ما يمثّل قفزة نوعية في مساعي اكتشاف كواكب ذات بيئات قابلة للحياة، والتقصّي عن آثار الحياة في الكون".