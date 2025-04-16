دراسة حديثة: عنصران غذائيان يطيلان العمر

وسعى الباحثون وهم من في دراستهم التي نُشرت في دورية "نيتشر كومينيكيشن"، إلى فهم تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات النباتية والحيوانية على طول عمر الإنسان.وقد حلّل الباحثون البيانات المتاحة حول إمدادات الغذاء في 101 دولة على مدى قرابة 60 عاماً، بين عامي 1961 و2018، وتضمنت البيانات كمية الغذاء المنتج لكل دولة، إلى جانب تقييم مستويات السعرات الحرارية والبروتينات والدهون المتاحة للاستهلاك.وقالت كايتلين أندروز، من مركز " بيركنز" في جامعة ، المؤلفة الرئيسية للدراسة: «تشير دراستنا إلى صورة متباينة عند مقارنة الآثار الصحية للبروتين النباتي مقابل نظيره الحيواني على مستوى السكان».وأضافت، في بيان نُشر، الأربعاء، على موقع الجامعة: "بالنسبة إلى الأطفال دون سن الخامسة، أدى النظام الغذائي الذي يوفّر كميات كبيرة من البروتينات والدهون الحيوانية -مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان- إلى خفض معدلات وفيات الرضع. إلا أنه بالنسبة للبالغين، كان العكس بالعكس، حيث زادت البروتينات النباتية من متوسط العمر المتوقع".ومثّلت الدول المدروسة مجموعة من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الدول التي يرتفع فيها استهلاك البروتين الحيواني؛ مثل: والولايات المتحدة والسويد والأرجنتين، في مقابل المناطق التي ينتشر فيها استهلاك الأغذية النباتية، مثل: باكستان وإندونيسيا.ولمقارنة تأثير إمدادات الغذاء في مختلف الدول على متوسط العمر المتوقع، حلّل الباحثون البيانات لمراعاة الاختلافات في الثروة وعدد السكان بين الدول.ووجدوا أن الدول التي ترتفع فيها معدلات توافر البروتينات النباتية، مثل الهند، يُتوقع أن تتمتع بمتوسط عمر أطول نسبياً من الدول التي تتوفر فيها البروتينات الحيوانية بسهولة أكبر، مثل .ولطالما ارتبط تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني، خصوصاً اللحوم المصنعة، بمجموعة من الحالات المزمنة؛ مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع .في الوقت نفسه، ترتبط البروتينات النباتية -بما في ذلك الحمص والبازلاء والبقوليات عموماً، وكذلك المكسرات والحبوب الكاملة- بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومعدلات الوفيات الإجمالية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية أسهمت في طول العمر في المجتمعات الأطول عمراً على هذا الكوكب، وهي: في ، وإيكاريا في ، ولوما في بالولايات المتحدة.وهذا ما علّق عليه الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور أليستير سينيور، من مركز تشارلز بيركنز قائلاً: "يُعد البروتين جزءاً أساسياً من النظام الغذائي البشري، ومع تغير عادات الأكل وسعي الدول المتقدمة إلى خفض انبعاثات الكربون، أصبح مصدر الحصول على البروتين محل تدقيق أكبر".وأوضح أن "معرفة أن البروتين النباتي يرتبط بحياة أطول أمر مهم؛ لأننا نأخذ في الاعتبار ليس فقط كيفية تأثير نظامنا الغذائي في طول أعمارنا، بل أيضاً صحة الكوكب".