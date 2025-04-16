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الصحة تُغلق مركز تجميل لابنة أصالة نصري

منوعات

2025-04-16 | 13:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصحة تُغلق مركز تجميل لابنة أصالة نصري
1,241 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة، أصدر قرارًا بالغلق الإداري لمركز التجميل Dao Derma الذي تديره شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، وذلك لحين تلافي المخالفات الصحية المرصودة.

وأوضح المصدر أن "قرار الغلق الإداري، الصادر تحت رقم 299 بتاريخ 15 نيسان 2025، جاء على خلفية حملة تفتيش مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر والتراخيص بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حمايةً لصحة المواطنين".
وأشار إلى أن المخالفات شملت وجود مشكلات في تراخيص العيادات، إلى جانب عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، مضيفًا أنه تم تحرير محضر رسمي بالمخالفات، وإحالتها إلى الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة الصحة المصرية أن حملات التفتيش ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة داخل جميع المنشآت الطبية، حرصًا على سلامة المترددين عليها.
ولم تصدر شام الذهبي تعليقًا مباشرًا بشأن أزمة إغلاق عيادتها في مصر، بل اكتفت بمشاركة مجموعة من القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام، ركزت من خلالها على الترويج لعملها في عيادتها بدبي، إلى جانب تسليط الضوء على دعم أصدقائها لها.
كما أعادت شام الذهبي نشر منشور من أحد حساب فانز الذين يدعمونها خلال هذه الأزمة، وجاء فيه: "هي بطلة قوية جدًا، واجتهدت ليالي طويلة، وجبرت بخاطر ناس كثيرين. الأزمة دي ما هي إلا باب لخير كبير، وكل حاجة بتعدي، وهي عدّت بحاجات أصعب بكتير... كله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير".
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