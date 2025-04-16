الصحة تُغلق مركز تجميل لابنة أصالة نصري

وأوضح المصدر أن "قرار الغلق الإداري، الصادر تحت رقم 299 بتاريخ 15 نيسان 2025، جاء على خلفية حملة تفتيش مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر والتراخيص بالقاهرة بالتعاون مع المصرية، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حمايةً لصحة المواطنين".وأشار إلى أن المخالفات شملت وجود مشكلات في تراخيص العيادات، إلى جانب عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، مضيفًا أنه تم تحرير محضر رسمي بالمخالفات، وإحالتها إلى الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتؤكد أن حملات التفتيش ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة داخل جميع المنشآت الطبية، حرصًا على سلامة المترددين عليها.ولم تصدر شام تعليقًا مباشرًا بشأن أزمة إغلاق عيادتها في ، بل اكتفت بمشاركة مجموعة من القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام، ركزت من خلالها على الترويج لعملها في عيادتها بدبي، إلى جانب تسليط الضوء على دعم أصدقائها لها.كما أعادت شام الذهبي نشر منشور من أحد حساب فانز الذين يدعمونها خلال هذه الأزمة، وجاء فيه: "هي بطلة قوية جدًا، واجتهدت ، وجبرت بخاطر ناس كثيرين. الأزمة دي ما هي إلا باب لخير كبير، وكل حاجة بتعدي، وهي عدّت بحاجات أصعب بكتير... كله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير".