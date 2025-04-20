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تحذير طبي من خطر مشروبات الطاقة على الصحة
منوعات
2025-04-20 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
425 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
حذّر الطبيب وأخصائي أمراض القلب الروسي أزامات بيموكانوف من خطر مشروبات الطاقة على
الصحة
، وخصوصا لدى المراهقين.
و قال بيموكانوف: "فرضت
روسيا
مؤخرا حظرا على بيع مشروبات الطاقة للقاصرين، وهذا أمر مهم، فهذه المشروبات خطرة على صحة المراهقين والبالغين على حد سواء... الاستهلاك المنتظم لمثل هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الجهاز
العصبي
، وفقدان الشهية، واضطرابات النوم، وزيادة التهيج والقلق، ومشاكل في الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي".
وأضاف: "قد تحتوي مشروبات الطاقة على بعض المواد المفيدة مثل L-carnitine وفيتاميني (C و B)، لكنها تحتوي أيضا على مواد مضرة كثيرة، على سبيل المثال كل لتر من هذه المشروبات يحتوي على 100 غ من السكر. تناول كميات كبيرة من السكر ترفع معدلات الغلوكوز في الدم، ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على البنكرياس، وقد يسبب مقاومة الأنسولين، وتناول مشروبات الطاقة بانتظام مرتبط بخطر السمنة والإصابة بمرض السكري".".
وأشار إلى أن كل عبوة بسعة نصف لتر تقريبا من مشروبات الطاقة تحتوي على 50 إلى 150 ملغ من الكافيين، وتعتبر الجرعة آمنة من هذه المادة بالنسبة للبالغين 400 ملغ يوميا، أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فلم يتم تحديد الجرعة القصوى من الكافيين لهم على الإطلاق، لذا فمن المهم أن يتجنب الصغار في السن تناول مشروبات الطاقة، فضلا عن أن الكافيين يعتبر من المنبهات القوية ويزيد من إفراز الأدرينالين، ويحفز الجهاز العصبي بشكل مفرط، ويزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
واكد أن مشروبات الطاقة تسبب الأرق، وهذا أمر خطير خصوصا بالنسبة للمراهقين، ويترك تأثيرات سلبية على جهازهم العصبي.
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