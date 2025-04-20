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ميزات مسرّبة عن آيفون "17 Air"

منوعات

2025-04-20 | 13:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزات مسرّبة عن آيفون &quot;17 Air&quot;
297 شوهد

السومرية نيوز – محلي
في أول إعادة تصميم لهواتف آيفون منذ سنوات، من المرجح أن تطرح أبل هاتف آيفون 17 Air فائق النحافة ضمن تشكيلة هواتف آيفون لعام 2025 التي ستنطلق في أيلول/سبتمبر القادم.

إلى جانب هواتف iphone 17 و17 Pro و17 Pro Max التي سيتم إطلاقها في أيلول/سبتمبر القادم، تعتزم شركة أبل إطلاق هاتف iPhone 17 Air الجديد لتوسيع سلسلة هواتف آيفون لعام 2025.
يُذكر أن جهودًا سابقة مثل iPhone mini وiPhone plus قد حققت نجاحًا متفاوتًا، لذلك تُعوّل أبل الآن على تصميم أنحف يحمل علامة Air التجارية لجذب المشترين المهتمين بالتصميم.
نحيف ومتميّز
بينما لا يزال الإعلان الرسمي على بُعد أشهر، قدّمت التسريبات المبكرة لمحة عمّا قد يكون أنحف وأكثر هواتف iPhone تميزًا من أبل حتى الآن.
ووفقًا للصور المسرّبة والتقارير المتداولة عبر الإنترنت، سيتميز iPhone 17 Air بتصميم فائق النحافة، إذ يُقال إن سمك هيكله يتراوح بين 5.5 مم و6 مم.
وإذا كان هذا صحيحًا، فسيجعله أنحف هاتف آيفون أطلقته أبل على الإطلاق، متجاوزًا حتى آيفون 6، الذي كان يُعد أنيقًا في ذلك الوقت؛ مع ذلك، قد يكون للتصميم النحيف ثمن.
وتشير التوقّعات إلى أن هاتف iPhone 17 Air سيأتي مزوّدًا بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، سيتم تثبيتها في وحدة مستطيلة، وهو تحوّل غير معتاد في لغة التصميم المعتادة لشركة أبل.
ومن المثير للاهتمام أن إعداد الكاميرا الجديد هذا يتناقض مع التقارير السابقة التي أشارت إلى وضع الكاميرا في المنتصف العلوي.
من حيث الأداء، تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Air سيأتي مزوّدًا بشريحة A19 القياسية، على عكس شريحة A19 Pro التي ستُستخدم لتشغيل طرازي Pro وPro Max.
وتُبرز هذه الخطوة موقف أبل من طراز Air كإصدار أكثر تركيزًا على التصميم وبمواصفات متوسطة.
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