طرح أول كتاب إلكتروني قابل للطي

وذكرت مجلة " "New Atlasأن "جهاز MooInk V الجديد أصبح أول كتاب إلكتروني يتلقى شاشة مرنة تعتمد على الحبر الإلكتروني E Ink، وبمساعدة هذا الجهاز سيشعر المستخدم وكأنه يقرأ كتابا حقيقيا".

وأشارت المجلة إلى أن هيكل الجهاز صنع من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم ليكون متينا وخفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 225 غ، كما أن الشاشة المرنة التي حصل عليها صممت لتكون قادرة على تحمل الطي لـ 200 ألف مرة، وأتت بحجم 8 بوصات، وكثافة تعادل 300 بيكسل/الإنش تقريبا.

وأشار الخبراء في شركة "Readmoo" إلى أن تطوير الجهاز استغرق عدة سنوات بسبب الصعوبات التقنية التي واجهت الخبراء أثناء تصميمه، فالشاشات التي تعمل بتقنية E Ink أكثر سماكة من شاشات OLED بنحو أربع مرات، مما يجعل طيها وفتحها أكثر صعوبة.

ولم تعلن الشركة عن موعد إطلاق جهازها الجديد في الأسواق العالمية بشكل رسمي، لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يطلق قبل نهاية العام الجاري.