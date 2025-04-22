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"كابتشينو الطوارئ" مشروب لعلاج الإمساك.. كيف يمكن تحضيره؟
منوعات
2025-04-22 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
276 شوهد
أثارت ممرضة أمريكية موجة من التفاعل على
وسائل التواصل الاجتماعي
.بعد نشرها وصفة بسيطة ذات فعالية مدهشة في علاج الإمساك المزمن.
الوصفة، التي وصفتها بأنها "أفضل خدعة معروفة للتخلص من الإمساك"، تعتمد على مكونين فقط، لكنها حصدت أكثر من 27 مليون مشاهدة على إنستغرام خلال أيام قليلة.
الممرضة بروك سابوريتو، والتي تعمل في أحد مستشفيات ولاية يوتاه، شاركت تجربتها الواقعية في مقطع قصير ظهرت فيه وهي ترتدي زيّها الطبي وتجهّز مشروبا غريبا بعض الشيء، وهو "عصير قراصيا ساخن مع الزبدة".
وتتكون الوصفة من 4 أوقيات (نحو نصف كوب) من عصير القراصيا (البرقوق المجفف)، المعروف بفوائده الهضمية، وأربع عبوات صغيرة من الزبدة، وبعد خلط المكونات، توصي سابوريتو بتسخين المشروب في الميكروويف، وهي خطوة "ضرورية" حسب تعبيرها، لمنع تكتل الزبدة وضمان تجانس المزيج، حيث تعزز الحرارة فعالية المكونات وتسهل امتصاصها.
وتشير سابوريتو إلى أن هذا المشروب هو حلها المفضل عندما يعاني أحد المرضى من إمساك استمر أكثر من 10 أيام.
وتضيف في وصفها للمشروب مازحة: "لا يمكنك إخراج المريض من المستشفى قبل أن يخرج الفضلات!"، وتصف التجربة بأنها أشبه بـ"رقصة النصر الطبية" حين ينجح الأمر.
واجتذب منشور الممرضة تفاعلات هائلة، خاصة من أولئك الذين جربوا الوصفة، وإحدى السيدات الحوامل في أسبوعها السادس عشر كتبت: "لم أكمل الكوب حتى بدأت أشعر بالحاجة للذهاب فورا!". وآخر قال: "لقد جربتها منذ أسبوع... وما زالت فعالة حتى الآن!"
الأمر لم يقتصر على المرضى، بل أكد العديد من الممارسين الصحيين أنهم يستخدمون هذه الوصفة منذ سنوات، وعلقت إحدى الممرضات من
قسم الطوارئ
: "ما زال مرضى سابقون يشكرونني عليها عندما ألتقيهم في المتاجر"، حتى أن البعض أطلق على المشروب لقبا طريفا: "كابوتشينو الطوارئ".
ما السر وراء فعاليته؟
علميا، تحتوي القراصيا على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تليين البراز وتسهيل مروره، إلى جانب احتوائها على سوربيتول، وهو سكر طبيعي يساعد في سحب الماء إلى الأمعاء، مما يزيد من حركة الأمعاء بشكل طبيعي.
أما الزبدة، فهي غنية بالدهون التي قد تحفز الكبد على إفراز الصفراء، والتي بدورها تحفز حركة الجهاز الهضمي، الجمع بين المكونين، خاصة عند تسخينهما، يعزز فعاليتهما بشكل واضح.
والإمساك مشكلة شائعة أكثر مما يُعتقد، وتشير الإحصاءات إلى أن واحدا من كل سبعة بالغين يعاني من الإمساك بدرجات متفاوتة.
وتعرف خدمة
الصحة
الوطنية البريطانية الإمساك بأنه عدم التبرز ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا، وغالبا ما تكون البراز صلبة، جافة أو متكتلة.
ورغم أن الإمساك غالبًا ما يُعالج بتغييرات بسيطة في النظام الغذائي أو النشاط البدني، يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر أو ترافق مع أعراض أخرى مثل انتفاخ شديد، دم في البراز، فقدان وزن غير مبرر أو تعب دائم، إذ قد تكون تلك علامات على حالات صحية أكثر خطورة.
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