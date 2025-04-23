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تحذير من هجوم عالمي على "جيميل"
منوعات
2025-04-23 | 10:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
372 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يتعرض بريد
جيميل
لهجوم كبير، هذه المعلومة ستُثير قلقك إذا كنت من بين أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون منصة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا في العالم.
وبينما تقاوم "غوغل" باستخدام إجراءات حماية أمنية مُحسّنة، لكن الخطر لا يزال قائمًا، لكن إذا وقع الهجوم ومنعك من الوصول إلى حساب "غوغل"، سيكون لديك 7 أيام لاستعادته، بحسب ما أعلنت الشركة.
تجاوز إجراءات الحماية
ويتضمن أحدث اختراق لـ"Gmail" حملة تصيد احتيالي متطورة لخداع الضحايا وإيهامهم بأن رسالة تنبيه أمني صادرة من "غوغل" نفسها.
بدورها، أكدت "غوغل" أنها ستُصدر قربيًا إجراءات حماية مُحدثة لمواجهة منهجية التهديد المُستخدمة في الهجوم.
وفي حال وجد المستخدم نفسه مُغلقًا عن حساب "Gmail" الخاص به، بعد هجوم غيّر على إثره المُخترق كلمة مرور حسابه وطرق الاسترداد، لا يزال أمامه 7 أيام لإصلاح الضرر واستعادة الوصول إلى الحساب المُخترق.
وبهذا الصدد، تحدثت "غوغل" عن أهمية استخدام تقنيات المصادقة الثنائية لمقاومة للتصيد الاحتيالي، مثل مفاتيح الأمان أو مفاتيح المرور.
وأوصت جميع المستخدمين بإنشاء رقم هاتف وبريد إلكتروني للاسترداد لحساباتهم، يمكن استخدامهما في حال نسيان كلمات المرور، أو تغيير المهاجم لبيانات الاعتماد بعد اختراق الحساب.
ومن شأن ذلك الرقم، الذي شبهته "غوغل" مثل حزام الأمان في السيارة، أن يُساعد في استعادة التحكم في حسابك والوصول إليه.
ومع انتشار هجمات التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من هجمات التصيد الاحتيالي القائمة على
الذكاء الاصطناعي
وصولًا إلى استخدام برامج خبيثة لسرقة المعلومات في سلسلة هجمات الاستيلاء على حسابات "Gmail"، فإن التأكيد الإضافي عبر رقم الهاتف هذا يمكن أن يساعد في إبعاد المهاجمين.
ولإضافة أو تغيير رقم هاتف أو بريد إلكتروني للاسترداد على نظام "أندرويد"، افتح تطبيق إعدادات جهازك، ثم انقر على "غوغل"، ثم اسمك، ثم خيار إدارة حساب "غوغل".
وتوجه بعد ذلك إلى قسم الأمان، حيث تجد "كيفية تسجيل الدخول إلى غوغل"، إذ يمكنك تحديد خيارات هاتف الاسترداد أو بريد الاسترداد الإلكتروني، من المرجح أن يُطلب منك تسجيل الدخول قبل المتابعة، ولكن عملية الاختيار سهلة للغاية ولا تستغرق وقتًا طويلاً.
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