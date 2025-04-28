مفاجأة.. ما أقصى كمية من اللحم يمكن للإنسان استهلاكها أسبوعياً؟

وهذه الكمية أقل بكثير من متوسط الاستهلاك الحالي، كما أنها تسلط الضوء على التأثير البيئي لتربية الماشية، والتي تساهم بنسبة 15 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.وحتى الاستهلاك المعتدل من لحم البقر يُعد غير مستدام نظراً لتأثيره البيئي المرتفع مقارنةً بالدواجن.وتم تحديد الأنظمة الغذائية النباتية على النحو الآتي: النباتي "الذي لا يأكل فيه الشخص اللحم أو أو الدواجن، لكنه قد يستهلك منتجات الألبان والبيض"، والنباتي الصرف هو "الذي يمتنع فيه الشخص تماماً عن تناول جميع المنتجات الحيوانية"، والنباتي الذي يأكل الأسماك "هذا النظام يشبه النباتي، لكن الشخص يأكل الأسماك والمأكولات البحرية، بينما يمتنع عن اللحوم الحمراء والدواجن" كخيارات أكثر استدامة.لكن الكمية المُوصى بتناولها أسبوعياً من اللحوم بدقة لا تزال غير واضحة.وتقول جباره، خبيرة التنمية المستدامة من في : "يدرك معظم الناس الآن ضرورة تقليل استهلاك اللحوم لأسباب بيئية وصحية. لكن من الصعب تحديد مقدار (التقليل)، وما إذا كان يُحدث فرقاً حقيقياً في الصورة العامة".وتُقدر أحدث دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر فود"، هذا الرقم بنحو 255 غراماً، أو 9 أونصات، من اللحوم أسبوعياً.وتؤكد الدراسة الحاجة إلى وجود إرشادات أكثر وضوحاً، وأطر عامة تشجع خيارات غذائية مستدامة، وتشير إلى أن الأنظمة الغذائية المتوازنة التي تشمل منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، أو اللحوم البيضاء يمكن أن تكون مستدامة أيضاً إذا كانت صحية وتراعي البيئة.