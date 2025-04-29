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دراسة: علب الطعام البلاستيكية قاتلة أحياناً وضحايها مئات الآلاف
منوعات
2025-04-29 | 12:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
395 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
خلصت دراسة أميركية إلى أن التعرّض اليومي لمادة كيميائية تُستخدم على نطاق واسع في صناعة البلاستيك قد يكون مرتبطاً بأكثر من 365 ألف حالة وفاة ناجمة عن أمراض القلب في عام 2018.
وأوضح الباحثون في
مركز لانغون
الصحي، التابع لجامعة
نيويورك
في النتائج المنشورة، الثلاثاء، في دورية "eBioMedicine"، أن العبء الأكبر من هذه الوفيات وقع في أفريقيا وجنوب
آسيا
والشرق الأوسط، التي سجّلت مجتمعة نحو نصف إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بهذه المادة.
وتُعرف المادة الكيميائية باسم "ثنائي (2-إيثيل هكسيل) الفثالات" (DEHP)، وهي أحد مركبات "الفثالات" التي تُستخدم لجعل البلاستيك أكثر مرونة، وتدخل في صناعة عبوات الطعام، والمعدات الطبية، ومنتجات استهلاكية أخرى.
وأظهرت دراسات سابقة أن التعرّض لهذه المادة يؤدي إلى تفاعل مناعي مفرط في شرايين القلب؛ مما يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وكان الفريق البحثي قد نشر في عام 2021 دراسة ربطت بين "الفثالات" ووفاة أكثر من 50 ألف شخص سنوياً في
الولايات المتحدة
، معظمهم بسبب أمراض القلب، لكن الدراسة الحالية تُعدّ الأولى من نوعها التي تقدم تقديراً عالمياً للوفيات المرتبطة بهذه المواد الكيميائية.
واعتمد الباحثون، في دراستهم، على بيانات صحية وبيئية من عشرات المسوحات السكانية التي شملت أكثر من 200 دولة وإقليم، واستندوا إلى عينات بولية تحتوي على نواتج تحلل مادة "DEHP"، إلى جانب بيانات الوفيات التي جُمعت من
معهد القياسات الصحية
والتقييم في الولايات المتحدة.
ووجد الباحثون أن هذه المادة أسهمت في 368 ألفاً و764 حالة وفاة بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وهو ما يعادل أكثر من 10 في المائة من إجمالي وفيات أمراض القلب عالمياً في تلك الفئة العمرية خلال عام 2018.
وكانت الهند الأعلى من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالمادة؛ إذ سجّلت 39 ألفاً و677 حالة، تلتها باكستان ومصر. في حين سجّلت أفريقيا 30 في المائة من إجمالي الوفيات. كما شكّلت منطقتا
شرق آسيا
والشرق الأوسط معاً 25 في المائة.
ويرجّح الباحثون أن البلدان النامية تواجه معدلات تعرّض أعلى لـ«الفثالات»، نتيجة زيادة الإنتاج البلاستيكي في ظل غياب القيود التصنيعية الصارمة، مما يفسّر تفاوت التأثيرات الصحية بين الدول.
وأشار الباحثون إلى أن تسليط الضوء على العلاقة بين "الفثالات" وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً، يُضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن هذه المواد الكيميائية تُشكّل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.
وأكدت النتائج الحاجة الماسة إلى سنّ قوانين وتشريعات دولية، للحد من استخدام "الفثالات"، خصوصاً في المنتجات اليومية المستخدمة في الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما في الدول التي تشهد نمواً صناعياً سريعاً.
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