اين يقع مركز الوعي بالدماغ؟.. دراسة تكشف

ما يزال سؤال "أين يقع الوعي في الدماغ؟" يشغل علماء الأعصاب، باعتباره جوهر التجربة البشرية والقدرة على الإحساس والرؤية والتخيل والشعور بالألم أو المتعة والخوف والحب. وقد سلّطت دراسة حديثة الضوء على موقع محتمل لهذا الوعي، مستندة إلى بيانات جُمعت من 256 شخصًا خضعوا لقياسات كهربائية ومغناطيسية ودراسات لتدفق الدم في الدماغ، خلال تجارب أُجريت في 12 مختبرًا موزّعة في وأوروبا والصين، أثناء عرض صور متنوعة على المشاركين.تتبّعت الدراسة النشاط في مناطق مختلفة من الدماغ، وخلصت إلى أن الوعي لا يبدو أنه يتولد من الجزء الأمامي من الدماغ، حيث تتواجد المناطق المسؤولة عن التفكير المتقدّم، بل ينشأ على الأرجح من المناطق الحسية في الجزء الخلفي، المسؤولة عن الإبصار والسمع.الوعي ليس سلوكًا بل شعورًايقول عالم الأعصاب كوك من معهد ألين في سياتل، وهو أحد المعدين الرئيسيين للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة نيتشر العلمية:"إذا أردنا أن نفهم الركائز البيولوجية للوعي ومن يمتلكه — من بالغين وأطفال قبل اكتساب اللغة، إلى أجنة في الثلث الثاني من الحمل، وكلاب وفئران وحبار وطيور الغربان وحتى الذباب — فعلينا أن نحدّد الآليات العصبية الأساسية بدقة".خلال التجربة، تم عرض صور لوجوه أشخاص وأشياء مختلفة على المشاركين، بهدف مراقبة ما إذا كانت أدمغتهم تتفاعل بوعي مع هذه الصور، وليس بناءً على سلوك ظاهر كضغط زر أو قول "أرى فلانًا"، بل بناءً على الإحساس الداخلي بتلك المشاهدة، وهو ما يعبّر عنه كوك بقوله: "الوعي هو الإحساس الذي ينتابك عندما ترى رسمة محمصة أو وجه إنسان".اختبرت الدراسة اثنتين من أبرز النظريات العصبية حول طبيعة الوعي.الأولى هي "نظرية مساحة العمل العصبية الشاملة"، والتي تفترض أن الوعي يتجسّد في مقدمة الدماغ، حيث تنتشر المعلومات على نطاق واسع.أما الثانية فهي "نظرية المعلومات المتكاملة"، التي تنص على أن الوعي ينشأ من تفاعل متكامل بين أجزاء متعدّدة من الدماغ، تقوم بدمج البيانات المستقبلة في تجربة واعية موحّدة.لكن النتائج التي توصّلت إليها الفرق العلمية لم تؤكّد أيًّا من هاتين النظريتين بشكل حاسم. فبينما ظهرت مؤشرات أقوى على نشاط الوعي في المناطق الخلفية من الدماغ، لم تتوفّر أدلّة كافية على استمرار تلك الاتصالات لفترة زمنية توازي تجربة الوعي بالكامل، ما جعل دعم نظرية المعلومات المتكاملة غير مكتمل.يتساءل كوك: "أين تقع الإشارات العصبية للوعي؟ هل في الجزء الأمامي من القشرة المخية كما تطرح نظرية مساحة العمل العصبية؟"، ويشرح أن هذه القشرة الجبهية الأمامية مرتبطة بالوظائف المعرفية العليا مثل التفكير والتخطيط والتعبير عن الشخصية، ما يميز البشري.لكنه يضيف: "الأدلة تشير بوضوح إلى أن القشرة الخلفية — حيث تتم معالجة الإبصار والسمع — تحتوي على نشاط أقوى بكثير من القشرة الأمامية فيما يخص مؤشرات الوعي". ما يدعم استنتاجًا بأن الفصوص الجبهية، رغم دورها المهم في الذكاء والاستدلال، ليست شريكًا أساسيًا في الإدراك البصري الواعي.تتعدّى نتائج الدراسة الإطار النظري، وتمتد إلى تطبيقات سريرية بالغة الحساسية. إذ أشار كوك إلى أهمية هذه النتائج في فهم أفضل لحالات مثل الغيبوبة أو متلازمة اليقظة بلا استجابة، وهي حالات طبية معقدة يظهر فيها المرضى مستيقظين لكن دون أي تفاعل واعٍ نتيجة إصابات دماغية أو سكتات دماغية أو قلبية أو جرعات زائدة من مواد مخدرة.وبحسب كوك، فإن ما بين 70 و90 بالمئة من هؤلاء المرضى يفارقون الحياة بسبب قرار سحب الدعم العلاجي، إلا أن بحثًا نُشر العام الماضي في مجلة نيو إنغلاند الطبية أظهر أن نحو ربع هؤلاء المرضى يمتلكون نوعًا من الوعي الخفي، لا يمكنهم التعبير عنه. ويقول كوك: "إذا تمكّنا من رصد المؤشرات العصبية للوعي، حتى في غيابه ، سيكون بإمكاننا تقديم رعاية أفضل واتخاذ قرارات أكثر دقة في هذه الحالات الحرجة".