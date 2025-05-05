تنفيذاً لوصيته.. تحويل سيارة البابا فرنسيس إلى عيادة لأطفال غزة

وكان استخدم هذه السيارة خلال زيارته إلى والأراضي الفلسطينية عام 2014، ويجري العمل الآن على تجهزيها بمعدات تشخيص وإسعاف لمساعدة المرضى الصغار في قطاع ، حيث تسبب الهجوم الإسرائيلي في تدهور الخدمات الصحية.وأضاف الموقع أن البابا أوكل هذه المبادرة إلى كاريتاس ، وهي منظمة إغاثة كاثوليكية، في الأشهر التي سبقت وفاته في أبريل (نيسان).وقال برون، الأمين العام لمنظمة كاريتاس السويد التي تدعم المشروع، للموقع: "هذا تدخل ملموس ومنقذ للحياة، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في غزة انهياراً شبه كامل".وستُجهّز الوحدة المتنقلة باختبارات سريعة لاكتشاف العدوى ولقاحات وأدوات تشخيص، ومعدات تقطيب الجروح، وسيعمل بها طاقم طبي. وتعتزم كاريتاس نشر العيادة في المناطق التي لا تتوفر فيها مرافق رعاية صحية عاملة، بمجرد أن يصبح الوصول الإنساني إلى غزة ممكنا.وأضاف برون: "إنها ليست مجرد سيارة، بل رسالة مفادها أن العالم لم ينسَ أطفال غزة".وتوجد في غزة طائفة صغيرة، ويقول إن البابا فرنسيس كان يتصل بكنيسة العائلة في غزة يومياً تقريباً طوال معظم فترة الحرب، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل.وكان لدى البابا فرنسيس عدد من السيارات البابوية، لكن السيارة التي استخدمها في زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2014 ظلت في المنطقة بعد عودته إلى الفاتيكان.ويبدأ مجمع اجتماعاً في السابع من مايو (أيار) لانتخاب جديد للفاتيكان.