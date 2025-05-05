حكم قضائي في مصر إثر "فيديو جنسي" لأبو هشيمة

وبدأت الواقعة عام 2016، عندما فقدت شقيقة هاتفها المحمول وتحريرها حيث فوجيء بورود عدة رسائل له على "الوتساب" من أرقام لم يكن يحتفظ بها ولا يتذكرها وكان يتخلص منها دائما حتى يبعد المتصلين عن رقمه الشخصي مضمونها تهديده وابتزازه بتركيب فيديوهات جنسية غير حقيقية له على مقطع فيديو كان يتحدث فيه مع والدته وشقيقته حال سفره.وطلب المتهم " " وآخرون سبق محاكمتهم مبالغ مالية مقابل عدم تنفيذ ذلك، وتحت التهديد وبعد فتره من التردد قام بدفع مبالغ مالية عن طريق التحويل والتي وصلت إلي 100 ألف دولار وذلك عن طريق مكتب ويستوون يونيون وبنظام البيت .وحرر أبو هشيمة عن ذلك العديد من المحاضر بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلغت ستة محاضر قدم صورها بالتحقيقات ثم فوجئ بعودة رسائل التهديد والابتزاز مره أخري عن طريق أرقام دولية.وطلب المبتزون مبلغ مليون جنية فقام بمجاراتهم واشترط مقابلتهم حتى يقوم بتسليهم المبلغ المطلوب ثم قام بإبلاغ الشرطة عن طريق وكيله وقدم الرقمين الدوليين اللذين كانا يتم الاتصال عن طريقهما، فألقت الشرطة القبض عليهما.