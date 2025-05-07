ماذا تضمن تحديث لعبة ببجي؟

ويقدم تحديث 3.8 مجموعة من المميزات لعشاق اللعبة الشهيرة. تزيد من الإثارة والتشويق والمغامرة أثناء اللعب، فهي تتضمن العديد من المفاجآت.مميزات تحديث بيجي الجديديضم التحديث الجديد مجموعة من المميزات التي تمثل مفاجأة كبيرة لجمهور اللعبة والتي تتمثل في:-وجود شخصيات جديدة تزيد من حماس اللعب عن طريق إتاحة الفرصة لتجربة طرق جديدة في القتال.-وجود أسلحة جديدة ومتطورة تساعد اللاعب على وضع استراتيجيات مبتكرة للقتال ومنها سلاح الليزر الأزرق الذي يساعدك في الربط ما بين دقة الضربة وسرعتها.-يوجد تحسينات مختلفة في اللعبة سواء رسومية أو تقنية.-يتضمن تحديث بيجي موبايل خريطة معدلة تساعدك في مغامرة قتالية ممتعة، حيث تتضمن وجود معسكرات بشرية وأسوار ضخمة.-يتضمن التحديث الجديد وجود مركبات جديدة ومنها القطار المتنقل الذي يساعد اللاعبين على الانتقال بسرعة بين المحطات وهو يوجد على خريطة إرانغل.تحديث بيجي 3.8 تحميلإذا كنت تحمل هاتف أندرويد وترغب في تحميل تحديث بيجي الجديد فعليك اتباع الخطوات التالية:-توجه إلى تطبيق غوغل بلاي Google Play على هاتفك المحمول.قم بفتح التطبيق والبحث عن Mobileبمجرد فتح اللعبة اضغط على كلمة تحديث.-بعدها سوف يتم تثبيت التحديث الذي تم إطلاقه رسميًا أمس الثلاثاء الموافق 6 مايو.-عليك الاستمتاع بالإضافات الجديدة في اللعبة.أما إذا كنت من حاملي هواتف الآيفون فعليك اتباع الخطوات التالية:توجه إلى تطبيق آبل ستور App Store على هاتفك المحمول.-قم بالبحث بداخله عن لعبة ببجي PUBG.-بمجرد ظهورها أمامك اضغط على كلمة تحديث أو Update.سوف يتم تحديث اللعبة وبمجرد تثبيتها يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب مميزة.