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للسرعة في التفكير وتحسين الآداء العقلي.. ابدأ يومك بالجوز!
منوعات
2025-05-08 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
24
252 شوهد
اكتشفت دراسة حديثة أن تناول الجوز على الفطور يُحسّن سرعة رد الفعل في المهام المعرفية على مدار اليوم، ما يساعد على التفكير بشكل أسرع.
وبحسب "ستادي فايندز"، لم تظهر فوائد الجوز للذاكرة إلّا بعد 6 ساعات من تناوله، ما يشير إلى تأثير مُتأخر قد يساعد في المهام العقلية بعد الظهر.
وأجريت الدراسة في جامعة ريدينغ بتكليف من لجنة
كاليفورنيا
للجوز، وأظهرت أن تناول الجوز في الصباح يؤدي إلى سرعة رد الفعل في مهام التفكير المعقدة على مدار اليوم.
وشارك 32 شابًا (أعمارهم بين 18 و30 عاماً) في هذه التجربة المحكمة، وزاروا
المختبر
مرتين.
وفي إحدى الزيارات، تناولوا وجبة إفطار مكونة من 50 غرامًا من الجوز المطحون ممزوجًا بحبوب الموسلي والزبادي. وفي زيارة أخرى، تناولوا وجبة إفطار متطابقة تقريبًا، حيث استُبدل الجوز بالزبدة .
واحتوت الوجبتان على نفس السعرات الحرارية، مع أن وجبة إفطار الجوز وفرت، على نحو فريد، أحماض أوميغا 3 الدهنية ومركبات نباتية تُسمى البوليفينول.
وبعد الإفطار، أكمل المشاركون اختبارات معرفية في بداية الدراسة، ثم مرّة أخرى بعد ساعتين و4 و6 ساعات.
التفكير السريع مقابل الذاكرة الأفضل
وأظهرت الاختبارات أنّه في المهام التي تقيس القدرات العقلية مثل: التركيز واتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات، استجاب المشاركون بشكل أسرع باستمرار بعد تناول الجوز مقارنةً بوجبة الإفطار المحكمة.
وكشفت نتائج الذاكرة عن نمط غير متوقع. ففي اختبارات تعلم الكلمات، كان أداء المشاركين أسوأ بعد ساعتين من تناول الجوز مقارنةً بوجبة الإفطار المرجعية.
ومع ذلك، انعكس هذا الوضع تمامًا بعد مرور 6 ساعات، حيث أظهر آكلو الجوز فجأةً قدرة تذكر أفضل من المجموعة المرجعية.
ووفرت فحوصات الدماغ أدلة إضافية حول هذه التأثيرات. حيث أظهر من تناولوا الجوز نشاطًا أقوى في نطاقات موجات دماغية محددة، ما يشير إلى مستويات مختلفة من المشاركة الذهنية أثناء المهام.
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