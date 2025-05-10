طفرة جينية تقلل حاجة الجسم للنوم.. هل تكتفي بـ3 ساعات؟

وأكد فريق بحثي أن الطفرة في الجين SIK3 تمكّن أصحابها من تقليل ساعات النوم مع الحفاظ على عمليات "إعادة الشحن" الجسدية اللازمة.وقالت إن-هوي فو، أستاذة علم الأعصاب والوراثة بجامعة في : "هذه الحالات تقدم نافذة مثيرة لفهم آلية النوم المثالي. أجسامهم تنجز خلال 3 ساعات ما يحتاجه الآخرون لـ8 ساعات وبكفاءة أعلى".وبدأت الأبحاث في العقد الأول من الحادي والعشرين عندما أبلغت مجموعة من الأشخاص، الذين ينامون ست ساعات أو أقل يومياً، عن تجربتهم.وبعد تحليل جينوم أم وابنتها، اكتشف الباحثون طفرة في الجين DEC2 (BHLHE41) المعروف بدوره في تنظيم الإيقاع اليومي، ما أثار فرضية أن هذه الطفرة هي السبب وراء قلة حاجتهم للنوم.ومنذ ذلك الحين، تم تحديد مئات الأفراد الذين يتمتعون بقدرة طبيعية على النوم لفترات قصيرة، كما اكتُشفت خمس طفرات جينية مختلفة مرتبطة بهذه الظاهرة.ونشرت دراسة جديدة في مجلة Proceedings of the تسلط الضوء على طفرة أخرى في الجين SIK3.وتُشفر هذه الطفرة إنزيماً نشطاً في الفراغ بين الخلايا العصبية. وقد أثبت الباحثون أن تعديل الفئران وراثياً لتحمل هذه الطفرة أدى إلى تقليل حاجتها للنوم بمقدار 31 دقيقة في المتوسط.وتشير النتائج إلى أن الطفرة في الجين SIK3 تقلل من النوم عن طريق تعزيز توازن الدماغ (الاستتباب)، وهي عملية يُعتقد أن النوم يساعد خلالها على "إعادة ضبط" الدماغ.وتأمل الدكتورة فو أن يساهم اكتشاف المزيد من الطفرات لدى الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة بشكل طبيعي في تحسين فهم آليات تنظيم النوم، مما قد يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لاضطرابات النوم.