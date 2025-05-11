ChatGPT يتسبب في طلاق زوجين بعد 12 عاماً.. ما القصة؟

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بعد 12 عاما من الزواج، طلقت امرأة يونانية زوجها فور أن أخبرها ربوت الدردشة ChatGPT بأنه يخونها.





وحمّلت الزوجة صور نقشات البن في فنجانها على التطبيق، كي يقرأها برنامج المحادثة الآلي ويعمل على تحليلها.



وزعم روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أن الزوج كان على علاقة بامرأة أخرى يبدأ اسمها بحرف "E" وأن المرأة الغامضة كانت تخطط لتدمير عائلتهما.



وعلى الرغم من أن الزوج ضحك على هذا الادعاء باعتباره "هراء"، إلا أن زوجته أخذته على محمل الجد، طالبة منه مغادرة منزلهما على الفور.



كما أخبرت الزوجة أطفالهما أنها ووالدهما يرغبان في الطلاق، وحتى أنها اتصلت بمحام.



من جانبه، وبحسب صحف محلية أصيب الزوج بالصدمة عندما تم تسليمه أوراق الطلاق بعد ثلاثة أيام فقط. وأشار محاميه إلى أن الادعاءات التي قدمها ChatGPT ليس لها أساس قانوني وأصر على أن موكله بريء حتى تثبت إدانته. وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، تطورت الأحداث عندما طلبت الزوجة من ChatGPT، متتبعةً أحد الاتجاهات الشائعة على ، أن يفسر فنجان قهوتها باعتبارها لمسة حديثة على ممارسة قديمة تسمى "tasseography".وحمّلت الزوجة صور نقشات البن في فنجانها على التطبيق، كي يقرأها برنامج المحادثة الآلي ويعمل على تحليلها.وزعم روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أن الزوج كان على علاقة بامرأة أخرى يبدأ اسمها بحرف "E" وأن المرأة الغامضة كانت تخطط لتدمير عائلتهما.وعلى الرغم من أن الزوج ضحك على هذا الادعاء باعتباره "هراء"، إلا أن زوجته أخذته على محمل الجد، طالبة منه مغادرة منزلهما على الفور.كما أخبرت الزوجة أطفالهما أنها ووالدهما يرغبان في الطلاق، وحتى أنها اتصلت بمحام.من جانبه، وبحسب صحف محلية أصيب الزوج بالصدمة عندما تم تسليمه أوراق الطلاق بعد ثلاثة أيام فقط. وأشار محاميه إلى أن الادعاءات التي قدمها ChatGPT ليس لها أساس قانوني وأصر على أن موكله بريء حتى تثبت إدانته.

وكشف الزوج أيضًا أن زوجته لديها تاريخ من التأثر بممارسات ، بما في ذلك علم التنجيم.



وأشار إلى أنها وقبل بضع سنوات، أصبحت مهووسة بعلم التنجيم، وقضت عامًا تحاول قبوله على أنه حقيقي قبل أن تتخلى عنه في النهاية.



وانتشرت هذه القضية على نطاق واسع في ، مما أثار نقاشات حول مخاطر الاعتماد على في الأمور الشخصية. وأشار ممارسو علم تحليل فناجين القهوة أيضًا إلى أن تفسير بقايا بن القهوة لا يقتصر على النقشات نفسها فحسب، بل يقوم الخبراء أيضًا بتحليل الرغوة والصحن، وهي المجالات التي يفتقر ChatGPT إلى الخبرة فيها.