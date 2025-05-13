نادي الـ100 مليار دولار: قائمة أغنى أشخاص في العالم 2025

من بين هؤلاء، يمتلك ثلاثة أفراد ثروات تتجاوز 200 مليار دولار. وبإجماليٍ يصل إلى 2.4 تريليون دولار (بزيادة تقارب 400 مليار دولار عن العام السابق)، تفوق ثروة هؤلاء الـ15 مليارديرًا ثروة أفقر 1500 ملياردير في العالم مُجتمعة. فيما تُشكّل هذه المجموعة، التي لا تمثل سوى 0.5% من إجمالي مليارديرات العالم البالغ عددهم 3028، ما نسبته 15% من إجمالي ثروات المليارديرات.عام 1987، عندما نشرت فوربس أول قائمة عالمية للأثرياء، كان من الصعب تصوّر وجود ملياردير بثروة تتجاوز 100 مليار دولار. آنذاك، كان هناك فقط مليارديران يابانيان تجاوزت ثروتهما 10 مليارات دولار (ما يعادل 28 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو مبلغ يكفي للوصول إلى المركز 71 في قائمة 2025).مع فقاعة الإنترنت، ظهر أول ملياردير يتخطى ثروته 100 مليار دولار وهو بيل غيتس، حيث دفعت أسهم مايكروسوفت ثروته إلى هذا المستوى لفترة وجيزة عام 1999، قبل أن تتراجع إلى النصف بعد الذي تلا ذلك.لم يصل أحد إلى هذا المستوى لما يقرب عقدين من الزمن حتى مع ارتفاع الأسواق قبل وبعد الركود الكبير. لكن في أواخر عام 2017، انضم جيف بيزوس إلى النادي ليصبح ثاني شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 100 مليار دولار بفضل ارتفاع قيمة أمازون إلى تريليون دولار.وفي عام 2021، توسّع نادي الـ100 مليار دولار بانضمام إيلون ماسك وبرنارد أرنو وبيل غيتس.انضم هذا العام أبناء سام والتون (مؤسس وول مارت المتوفى عام 1992) الثلاثة إلى النادي، بينما خرج منه مليارديران هما: موكيش أمباني (ثروته: 92.5 مليار دولار)، والمكسيكي كارلوس سليم حلو (82.5 مليار دولار).هناك مليارديرات على أعتاب الانضمام للنادي، أبرزهم: مؤسس إنفيديا جينسن هوانغ (98.7 مليار دولار)، وقطب التكنولوجيا مايكل ديل (97.7 مليار دولار)، ووريثة لوريال فرانسواز بيتنكورت مايرز (81.6 مليار دولار)، وهي أول امرأة وصلت إلى عتبة 100 مليار دولار لفترة وجيزة في يونيو/حزيران 2024.فيما يلي القائمة الكاملة للأثرياء ضمن نادي الـ 100 مليار دولار، علمًا بأن صافي الثروات في 7 مارس/آذار 2025.الشركات: تيسلا، سبيس إكسالدولة: أميركااستعاد إيلون ماسك لقب أغنى شخص في العالم من مؤسس امبراطورية السلع الفاخرة (LVMH)، برنارد أرنو، في مايو/أيار الماضي، بعد أن قدّر مستثمرون من القطاع الخاص قيمة شركة ماسك الناشئة في مجال الذكاء الصناعي (xAI) بنحو 24 مليار دولار.وفي ديسمبر/كانون الأول، أصبح ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 400 مليار دولار، وذلك بعد أن تضاعفت قيمة (xAI) لتصل إلى 50 مليار دولار، وبلغت قيمة شركته للصواريخ سبيس إكس 350 مليار دولار (بارتفاع من 210 مليارات دولار في يونيو/حزيران).كما وصلت أسهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في ذلك الشهر، رغم أن السهم انخفض بنسبة تقارب 40% منذ يوم تنصيب الرئيس الأميركي ، عندما تولى ماسك رئاسة وزارة الكفاءة الحكومية المستحدثة في . ومع ذلك، زادت ثروة ماسك بمقدار 147 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.وكان ذلك قبل أن يعلن ماسك مؤخرًا استحواذ شركته xAI على منصته للتواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) في صفقة بلغت قيمة xAI فيها 80 مليار دولار وX نحو 33 مليار دولار، وهي القيمة التي دفعها ماسك تقريبًا مقابل المنصة في عام 2022.الشركة:الدولة: أميركافاجأ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا الكثيرين بتبنيه العلني لحملة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، حيث ضم رائد الأعمال لترامب ورئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، دانا وايت، إلى مجلس إدارة ميتا في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.كما استضاف حفل تنصيب الرئيس إلى جانب عدد من المليارديرات الجمهوريين. شهدت أسهم عملاق ارتفاعًا بنسبة تقارب 25% خلال العام الماضي، مدفوعة بالتفاؤل بشأن استثمارات ميتا في الذكاء الصناعي، مما جعل زوكربيرغ ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة.الشركة: أمازونالدولة: أميركاازدادت ثروة مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمازون بمقدار 21 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث يواصل نشاطه كمستثمر.وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، باع بيزوس ما قيمته 5 مليارات دولار من أسهم أمازون، واستمر في ضخ الأموال في الشركات الناشئة، بما في ذلك العديد من شركات روبوتات الذكاء الصناعي.وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت شركته المتخصصة في تكنولوجيا (Blue Origin) عن تسريح 10% من قوتها العاملة، وذلك بعد شهر من الإطلاق الناجح لصاروخها (New Glenn). في الوقت نفسه، أثارت خطواته الأخيرة في صحيفة جدلًا، خاصةً بعد إعلانه أن صفحات الرأي يجب أن تدعم "الحريات الشخصية والأسواق الحرة"، مما أثار استياء المؤسسة.الشركة: (Oracle)الدولة: أميركالم يكن لاري إليسون من أبرز رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا خلال حفل تنصيب ترامب، لكنه ظهر في اليوم التالي على مقربة من الرئيس في ، حيث أعلن ترامب عن مبادرة بقيمة 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الصناعي، بما في ذلك مراكز بيانات، بدعم جزئي من شركة إليسون (Oracle).ارتفعت ثروة إليسون بمقدار 51 مليار دولار مقارنة بعام 2024، وذلك بفضل ارتفاع سعر سهم (Oracle) بنسبة 40%.الشركة: (LVMH)الدولة:كان برنارد أرنو أغنى شخص في العالم قبل عام، لكنه شهد تراجعًا في ثروته بمقدار 55 مليار دولار، وسط ما وصفته امبراطورية السلع الفاخرة بـ"بيئة اقتصادية وجيوسياسية صعبة". على الرغم من ذلك، يواصل أرنو (76 عامًا) ترك الجميع في حيرة بشأن خليفته.فقد كان ابنه أنطوان محور الاهتمام في رعاية المجموعة لدورة الألعاب الأولمبية في الصيف الماضي. كما تم تعيين ابنه فريديريك مؤخرًا رئيسًا لعلامة الأزياء (Loro Piana) التابعة للمجموعة، في حين حضرت ابنته دلفين وابنه ألكسندر حفل تنصيب ترامب بجانب والدهما.الشركة: بيركشاير هاثاوايالدولة: أميركاتمكن وارن بافيت، البالغ من العمر 94 عامًا، من جمع 334 مليار دولار نقدًا في دفاتر شركة بيركشاير هاثاواي، دون أن يكون في عجلة من أمره لإنفاقها. في عام 2024، باع بافيت أسهمًا بصافي 134 مليار دولار، ولم يقم بأي استحواذ ضخم منذ شرائه شركة التأمين (Alleghany Corp) مقابل 11.5 مليار دولار في عام 2022. في رسالته السنوية إلى المساهمين في فبراير/شباط الماضي، كتب بافيت: "في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء جذابًا".الشركة: غوغلالدولة: أميركاالشركة: غوغلالدولة: أميركاارتفعت ثروة الشريكان المؤسسان وأعضاء مجلس إدارة شركة ألفابيت هذا العام بفضل نمو سهم الشركة بقرابة 30% خلال العام، على الرغم من دعوة وزارة العدل الأميركية لتفكيك غوغل.عاد برين إلى مكتبه للعمل على تطوير منتجات الذكاء الصناعي الخاصة بالمساعد الذكي الخاص بالشركة (Gemini)، وحث الموظفين على العودة للعمل من المكتب من خلال مذكرة كتبها في فبراير/شباط الماضي. في المقابل، يُقال إن بيج يعمل على تأسيس شركة جديدة تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي في قطاع التصنيع.الشركة: زاراالدولة: إسبانيااستثمر أمانسيو أورتيغا، أغنى شخص في إسبانيا، أكثر من مليار دولار في قطاعي الخدمات اللوجستية والعقارات المكتبية في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي.يمتلك أورتيغا حصة في الشركة الرائدة في تجزئة للأزياء (Inditex)، التي أسسها عام 1985 وتشتهر بعلامتها التجارية زارا، وتبلغ قيمة حصته رقمًا قياسيًا قدره 100 مليار دولار، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 27% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.وعلى الرغم من تنحيه عن منصب رئيس قبل 14 عامًا، من المتوقع أن يحصل أورتيغا على 3.4 مليار دولار أخرى (قبل احتساب الضرائب) من توزيعات الأرباح الضخمة التي أُعلن عنها في مارس/آذار الماضي.الشركة: مايكروسوفتالدولة: أميركاتنحى ستيف بالمر عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت قبل 11 عامًا، لكنه لا يزال يدعم السهم بقوة، حيث يمثل 80% من محفظته الاستثمارية. كان هذا الاستثمار مثمرًا، إذ ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1200% منذ مغادرته المنصب، متفوقة بأربعة أضعاف على عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500.بالإضافة إلى ذلك، يبقى بالمر مستثمرًا متحمسًا لفريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة ، الذي اشتراه مقابل ملياري دولار في عام 2014.وبعد انتقال الفريق إلى ملعب (Intuit Dome) الجديد، الذي أنفق بالمر حوالي ملياري دولار لبنائه، أصبحت قيمة الفريق 5.5 مليار دولار، ليصبح خامس أعلى فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).الشركة: وول مارتالدولة: أميركاالشركة: وول مارتالدولة: أميركابعد ثلاثة عقود من وفاة سام والتون، مؤسس شركة وول مارت، بدأ أبناؤه في التنحي عن المناصب الإدارية. في يونيو/حزيران، تقاعد روب والتون، البالغ من العمر 80 عامًا، من مجلس إدارة عملاق البيع بالتجزئة بعد أكثر من 40 عامًا كمدير.أما جيم والتون، البالغ من العمر 76 عامًا، فقد غادر المجلس في عام 2016، لكنه لا يزال يترأس مجموعة (Arvest Bank Group) التابع للعائلة.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الشقيقان أن جميع أحفاد سام الثمانية يشاركون الآن في حقوق التصويت على حصة العائلة البالغة 45% في وول مارت.الشركة: مايكروسوفتالدولة: أميركالم يتراجع تصنيف الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت في قائمة الأثرياء إلى هذا المستوى منذ عام 1991، عندما كانت ثروته 4.4 مليار دولار. انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 2% منذ العام الماضي، لكن السبب الرئيسي لانخفاض ثروة غيتس بمقدار 20 مليار دولار هو زيادة تقديرات فوربس لتسوية طلاقه لعام 2021، والتي تُقدّر بـ 25 مليار دولار.وكرئيس لمجلس إدارة مؤسسة غيتس التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار (صافي الأصول)، التقى غيتس بالرئيس ترامب في فبراير/شباط الماضي للدفاع عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بعد أن بدأت الإدارة في تقليص قوتها العاملة وبرامجها.كما جاب أنحاء البلاد في نفس الشهر، حيث ظهر في عدة برامج في التلفزيون الأميركي مثل (Today show) و(The Tonight Show) للترويج لمذكرات طفولته التي نُشرت مؤخرًا، (Source Code).الشركة: (Bloomberg LP)الدولة: أميركاتبرع مايكل بلومبيرغ، الشريك المؤسس لشركة (Bloomberg LP)، الرائدة في مجال الإعلام والمعلومات المالية، بمبلغ مليار دولار لجامعته جونز هوبكنز في يوليو/تموز الماضي، بهدف جعل الدراسة في كلية الطب مجانية لمعظم الطلاب.وصل إجمالي تبرعاته إلى 4.6 مليار دولار للجامعة. في مارس/آذار الماضي، أعلنت الجامعة عن تسريح أكثر من ألفي موظف بعد أن ألغت إدارة ترامب حوالي 800 مليون دولار من المنح الفيدرالية.الشركة: وول مارتالدولة: أميركافي سبتمبر/أيلول الماضي، استعادت أليس والتون لقب أغنى امرأة في العالم، متجاوزةً وريثة شركة التجميل العملاقة لوريال فرانسواز بيتنكورت مايرز، التي كانت قد احتلت الصدارة خلال العامين ونصف العام الماضيين.تُعرف وريثة وول مارت بتأسيس متحف كريستال بريدجز للفن الأميركي في بنتونفيل، أركنساس، مسقط رأس عائلتها. تبرعت بأكثر من 1.7 مليار دولار للأعمال الخيرية، بما في ذلك هبة حديثة بقيمة 249 مليون دولار لدعم كلية أليس إل. والتون للطب الجديدة، التي تقع أيضًا في بنتونفيل.