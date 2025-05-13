وذكرت وسائل إعلام أن حبس غنيم داخل قسم شرطة القديمة؛ لحين تحديد موعد لإعادة محاكمته.وقد اتهمت النيابة محمد غنيم، 63 سنة، طبيب بشري وممثل، مُخلى سبيله، إنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، هدد المجني عليها ذكي، كتابة وشفاهية؛ بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف.وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ على نحو مبين بالتحقيقات.