لا تتخلَّ عن قهوتكَ! دراسة تكشف أنّ الكافيين يُطيل العمر ويحارب السرطان

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لا تتخلَّ عن قهوتكَ! دراسة تكشف أنّ الكافيين يُطيل العمر ويحارب السرطان
منوعات
2025-05-14 | 05:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
498 شوهد
يُعتبر الكافيين، الغني عن التعريف، مادّة يعتمد عليها الكثيرون للبقاء في حالة من الاستيقاظ من أجل أداء مهامهم اليومية. وعلى عكس معظم النظريات السطحية السائدة بأنّ الاكثار من الكافيين مضرّ للصحة، كشفت دراسة حديثة، أنّ الكافيين هو أكثر من مجرّد منبه بسيط؛ إذ يُعزّز الأداء العقلي والبدني بطريقة مذهلة.
أظهرت الدراسة أنّ الكافيين يلعب دورًا مهمًّا في حماية الدماغ، إذ يُقلّل من الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، كما يحمي الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين. كما أنّ الأشخاص الذين يشربون الكافيين بانتظام لديهم خطر أقلّ للإصابة بمرض
الزهايمر
وباركنسون.
زيادة سرعة رد الفعل والقدرة على التحمل
لم يقتصر تأثير الكافيين على حماية الدماغ فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين سرعة رد الفعل والقدرة على التحمل والقوة العضلية. وأثبتت التجارب أنّ الرياضيين الذين يشربون الكافيين يتمتعون بقدرة عالية في الجري لوقت طويل دون أن يشعروا بالتعب. كما يساعد الكافيين في زيادة أكسدة الدهون، ممّا يجعل الجسم يحرق الدهون بشكل كبير.
حياة أطول مع الكافيين
من جهةٍ أخرى، أشارت الدراسة إلى أنّ تناول القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض معدلات الوفاة من مختلف الأسباب. إذ توصلت الدراسة، التي شملت أكثر من 500,000 شخص، إلى أنّ زيادة استهلاك القهوة يُقلل من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وحتى
السرطان
.
كيف يعمل الكافيين على اليقظة والطاقة؟
الكافيين يمنع "الأدينوزين"، المسؤول عن إبطاء نشاط الدماغ، ممّا يزيد من اليقظة والتركيز. لكنه لا يقتصر على ذلك فقط، فهو يحمي أيضًا "الميتوكوندريا" أو "محركات الطاقة"، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في خلايا الجسم. كما ينشط الكافيين البروتين PGC-1a المسؤول عن زيادة عدد الميتوكوندريا، ممّا يساهم في توفير طاقة أكبر.
الكافيين وزيادة الحرق في الجسم
حتى عندما يكون الجسم في حالة راحة، يعزز الكافيين معدل الأيض أو معدل الحرق الطبيعي عن طريق تحفيز عملية التوليد الحراري، وزيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم. وقد أشارت الدراسة إلى أن تناول 100 ملغ من الكافيين يمكن أن يزيد من إنفاق الطاقة أثناء الراحة بنسبة تصل إلى 11%.
دور الكافيين في مكافحة السرطان
أظهرت الأبحاث أنّ تناول القهوة بانتظام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الكبد، سرطان البروستات، سرطان القولون وغيرها. ويعود ذلك إلى دور الكافيين في تقليل الالتهابات، وزيادة نشاط مضادات الأكسدة، ودعم آليات إصلاح الخلايا.
تعزيز المزاج والذاكرة
يرتبط الكافيين أيضًا بتحسين إشارات "الدوبامين" في الدماغ، خاصّة في القشرة الجبهية، ممّا يحسن المزاج والذاكرة معًا. وعند الجرعات المنخفضة، يمكن أن يعمل كمضاد خفيف للاكتئاب.
دعم فقدان الدهون وتقليل الالتهاب
يساعد الكافيين على تحفيز "الأدرينالين"، ممّا يؤدي إلى تحرير الدهون المخزنة واستخدامها كمصدر للطاقة. وقد كشفت الدراسة أنّ الكافيين يمكن أن يزيد من أكسدة الدهون بنسبة تصل إلى 29% أثناء التمرين المعتدل. كما يُقلّل من الالتهابات ويُحسّن حساسية الأنسولين في العضلات، ممّا يعزز
الصحة
الأيضية العامة ويحمي من أمراض عدّة .
كيفية تناول الكافيين بشكل صحيح
للحصول على فوائد الكافيين، يُفضل تناوله في شكل قهوة عضوية 100% أرابيكا، بجرعات تتراوح بين 100 و200 ملغ (عادة كوبين من الإسبريسو)، بعد الانتظار 60-90 دقيقة من الاستيقاظ، وتجنب تناوله بعد الساعة ٤ مساءً. أفضل توقيت لتناوله هو قبل التمارين الرياضية أو المهام التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا.
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