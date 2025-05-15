ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟.. نصائح مهمة لتجنب الإصابات

إلا أنه عند وقوع الزلازل، لابد من معاودة التذكير بعدة إجراءات للحماية من أضرار الهزة الأرضية أولا، ولتفادي حالات الهلع التي تصيب أفراد الأسرة خاصة الصغار، وذلك بحسب توصيات الخبراء.- لا تبادر إلى الخروج أو النزول لأن البقاء في الداخل أسلم.- احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.- ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف.- يجب التأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.- قطع كل مصادر الطاقة إذا أمكن.- عدم استعمال المصعد الكهربائي.- في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.- وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.- وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيدا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.- وإذا كنت في المصعد وقت وقوع الزلزال، فاضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.