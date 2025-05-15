ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟.. نصائح مهمة لتجنب الإصابات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:00 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بوتين يقيل قائد القوات البرية بالجيش الروسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-526385-638829034391226190.jpg
ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟.. نصائح مهمة لتجنب الإصابات
منوعات
2025-05-15 | 08:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
288 شوهد
تتعرض الكرة الأرضية لزلازل وهزات أرضية طيلة الوقت، تضرب أي مكان حول العالم، منها ما يشعر به المواطنون ومنها ما لا يشعرون به على الإطلاق.
إلا أنه عند وقوع الزلازل، لابد من معاودة التذكير بعدة إجراءات للحماية من أضرار الهزة الأرضية أولا، ولتفادي حالات الهلع التي تصيب أفراد الأسرة خاصة الصغار، وذلك بحسب توصيات الخبراء.
كيف نتصرف أثناء الزلزال؟
- لا تبادر إلى الخروج أو النزول لأن البقاء في الداخل أسلم.
- احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.
- ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف.
- يجب التأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.
- قطع كل مصادر الطاقة إذا أمكن.
- عدم استعمال المصعد الكهربائي.
- في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.
- وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.
- وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيدا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.
- وإذا كنت في المصعد وقت وقوع الزلزال، فاضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
نصائح سريعة لتجنب نفاذ شحن سماعات "AirPods"
01:45 | 2025-04-08
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام
11:14 | 2025-03-03
إليك نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكلى
03:13 | 2025-03-26
نصائح طبية مهمة لتقوية الهيكل العظمي
02:59 | 2025-03-19
زلزال
السومرية
اصابات
زلازل
هزة أرضية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية
رياضة
50.41%
06:10 | 2025-05-14
المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية
06:10 | 2025-05-14
الدولار يتجه لارتفاع جديد في أسواق بغداد
اقتصاد
21.39%
09:17 | 2025-05-14
الدولار يتجه لارتفاع جديد في أسواق بغداد
09:17 | 2025-05-14
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
محليات
19.7%
11:08 | 2025-05-14
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
11:08 | 2025-05-14
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
8.5%
03:40 | 2025-05-15
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-05-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
اخترنا لك
لماذا عليك التوقف عن الإسراف في مشاهدة فيديوهات الريل قبل النوم؟
12:55 | 2025-05-15
ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد.. تفاصيل مهمة عن أنواع نسك الحج
11:30 | 2025-05-15
ابتكار "بسكويت" يقلل الشهية وينقص الوزن
11:19 | 2025-05-15
لماذا نشعر بالصداع بعد نوم طويل؟.. الأسباب والعلاج
09:35 | 2025-05-15
أمام أعين متابعيها.. مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص خلال بث مباشر
06:57 | 2025-05-15
من نجمة واقع إلى محامية شرسة: كيم كارداشيان تتألق في "All’s Fair"!
05:34 | 2025-05-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.