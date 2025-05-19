كشف مخاطر مباشرة لبدائل السكر على الكبد

ووفقا ليورغيتا فارايفا أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، فان هذا خطأ خطير.وتقول: "غالبا ما يطلق على الفركتوز بديل السكر، بيد أنه في الواقع هو نفس الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر العادي، ولكنه أكثر خطورة على الكبد، لأن الفركتوز بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني".وتتابع: "يمكن أن تكون المحليات غير الكربوهيدراتية مثل ستيفيا، بديلا صحيا حقيقيا للسكر، ومستخلصها أحلى من السكر بمئات المرات، ولا يحتوي على سعرات حرارية ولا يؤثر على مستوى الغلوكوز، ولكن رغم ذلك يجب استهلاكها باعتدال".وتؤكد، أن "السؤال يتعلق بحجم الاستهلاك ما يصل إلى 20 في اليوم هو حجم مقبول، وأكثر من ذلك محفوف بالمخاطر بالفعل، لذلك يمكن القول إنها آمنة نسبيا".