ابتسامة المضيفات ليست مجاملة فقط.. سرّ خفي وراء تحية الطائرة!

كشفت مضيفة طيران تعمل مع شركة TUI airlines البريطانية من خلال فيديو انتشر على منصة أن هذا الترحيب ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل فرصة للمضيفين لإجراء تقييم بصري سريع للركاب.والهدف هو التأكد من جاهزية الركاب للسفر، بما في ذلك رصد أي علامات تدل على الإفراط في تناول الكحول أو الحالة الصحية التي قد تشكّل خطراً أثناء الرحلة.الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار نقاشاً واسعاً بين المتابعين، حيث أكد الكثيرون ما ذكرته المضيفة، بمن فيهم مضيفات أخريات وبعض العاملين في مجال الطيران، الذين أوضحوا أن الطواقم تتحقق من جاهزية الركاب في صفوف مخارج الطوارئ.وأضافوا أن معايير السلامة تتطلّب أن يكون الركّاب الذين يجلسون بالقرب من مخارج الطوارئ قادرين بدنياً على المساعدة في حالات الطوارئ، وألا يحتاجوا إلى مساعدة خاصة في المطار، أو يستخدموا مشداً لحزام الأمان، وهذا الحرص على الجاهزية التزام شركات الطيران بسلامة الركاب.ويبدو أن هذه الإجراءات ليست مجرد أمور احترازية، بل ضرورة تفرضها طبيعة السفر الجوي، حيث يمكن لأي حالة طارئة أن تتحول إلى وضع خطير إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة، وهنا يظهر دور المضيفات كخط دفاع أول، ليس فقط لتقديم الضيافة، بل لضمان سلامة الجميع.