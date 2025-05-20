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شقيقة سعاد حسني ترد على عائلة عبدالحليم حافظ: "لم نطالب بميراث"
منوعات
2025-05-20 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
24
525 شوهد
بعد أيام من الصمت، ردت شقيقة الفنانة المصرية الراحلة
سعاد حسني
، على
خطاب
ورثة
العندليب
عبدالحليم حافظ، بشأن جدل زواجهما.
وقالت
جيهان
حسني، في تصريحات تلفزيونية، إن
سعاد حسني
لم تحب في حياتها إلا مرتين، الأولى كانت عبدالحليم حافظ ثم المخرج
علي بدرخان
، حيث احتفظت بعلاقة قوية مع
العندليب
حتى وفاته.
وشددت جيهان حسني، على أن "أسرة السندريلا لم تطالب بميراث من عبدالحليم حافظ، حتى ينشر ورثته جواباً مزيفاً بخط يدها"، وفق وصفها.
ورفضت جيهان، اتهام
محمد شبانة
نجل شقيق عبدالحليم حافظ، لشقيقتها بـ "الغرور" بعد نجاح فيلمها "خلي بالك من زوزو"، مشيرة إلى أنها تمتعت بعزة نفس كبيرة، ورفضت مساعدات كثيرة من أجل علاجها، حتى تدخلت الدولة بتحمل نفقة علاجها، إلى أن أوقفته بعد ذلك.
وبحسب جيهان حسني، فقد تزوجت سعاد من عبدالحليم حافظ بالفعل، وقد وضعت عقد زواجها في خزنتها الخاصة، واكتشفت أسرتها ذلك الأمر بعد وفاتها، ولكن ورثة عبدالحليم حافظ كذبوا عقد الزواج، واتهموها بالتزوير.
رسالة بخط يد سعاد حسني تُنهي الجدل حول زواجها من العندليب
كشفت عائلة الفنان الراحل
عبد الحليم حافظ
، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الجدل الممتد منذ أكثر من أربعة عقود حول علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث أعلنت ولأول مرة عن وثائق ورسائل نادرة بخط اليد، تؤكد أن العلاقة التي جمعتهما لم تصل إلى مرحلة الزواج، بل كانت علاقة حب لم تكتمل.
وعن الجواب الذي نشره ورثة عبدالحليم، تقول جيهان: "لم يكن بخط السندريلا، وغير مقتنعة بما جاء فيه".
وكانت عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كشفت عن تفاصيل جديدة حول الجدل الممتد منذ أكثر من أربعة عقود بشأن علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث أعلنت ولأول مرة عن وثائق ورسائل نادرة بخط اليد، تؤكد أن العلاقة التي جمعتهما لم تصل إلى مرحلة الزواج، بل كانت علاقة حب لم تكتمل.
حفيد عبدالحليم حافظ يفجّر مفاجأة في وثيقة زواج العندليب والسندريلا
أشعل نور الشناوي، حفيد شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، الجدل مجدداً حول علاقة "العندليب الأسمر" بالسندريلا الراحلة سعاد حسني، بعدما نشر تعليقاً نارياً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل من وثيقة يُزعم أنها عقد زواج رسمي بين الطرفين.
وجاء في بيان عائلة عبدالحليم، أنهم عثروا مؤخراً على
خطاب
بخط يد سعاد حسني، كان محفوظاً ضمن مقتنيات الفنان الراحل في حوزة السيدة علية، شقيقته، التي احتفظت بمجموعة من الرسائل والمستندات الشخصية التي لم تُعرض من قبل.
وتُعد الرسالة توثيقاً نادراً للعلاقة التي ربطت بين النجمين في فترة زمنية محددة، وانتهت بشكل مؤلم.
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