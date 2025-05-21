الـ 1 عربياً والـ 2 عالمياً.. العراق يتصدر مؤشرات "الغضب" خلال 2024

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه ، أن " جاء بالمرتبة الأولى عربياً في (العصبية)، يليه ، ومن ثم جاءت ليبيا ثالثاً، وتونس رابعاً، والمغرب خامساً، ولبنان سادساً، والإمارات سابعاً".وعالمياً احتل شمال قبرص المرتبة الأولى في الغضب، يليه العراق، ومن ثم جاءت أرمينيا ثالثاً، والأردن رابعاً، وجمهورية خامساً.فيما تذيلت كل من ، وفنلندا، وإستونيا، والبرتغال، والمكسيك، المراتب الأخيرة بأقل الدول غضباً.