أيقونة الموضة "شانيل" تعاني.. تراجع في الأرباح والمبيعات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من كثر حبي لك
من
04:00 PM
الى
04:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أربع إصابات بمشاجرة شمالي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527162-638834445278818745.jpg
أيقونة الموضة "شانيل" تعاني.. تراجع في الأرباح والمبيعات
منوعات
2025-05-21 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
في انتكاسة غير معتادة لأيقونة الموضة الفاخرة، أعلنت مجموعة
شانيل
عن تراجع صادم في أرباحها الصافية بنسبة 28.2% خلال عام 2024، لتبلغ 3.4 مليار دولار، وسط ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتباطؤ في
الأسواق الرئيسية
.
ولم يقتصر التأثير السلبي على الأرباح فقط، إذ انخفضت مبيعات الدار الفرنسية بنسبة 5.3% لتسجل 18.7 مليار دولار، في وقت تترقب فيه الشركة تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة مع
الولايات المتحدة
قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار منتجاتها.
ورغم هذا التراجع، تمسكت
شانيل
باستراتيجيتها التوسعية، معلنة عن استثمارات غير مسبوقة وتوسع لافت في أسواق جديدة مثل الهند والمكسيك.
وفي تصريح قالته ضمن بيان رسمي، أوضحت المديرة العامة للمجموعة لينا ناير أن "شانيل واجهت ظروفا اقتصادية كلية أكثر تعقيدًا في عام 2024، ما أثر على المبيعات في بعض الأسواق"، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية.
هل ترتفع الأسعار؟
وفي ظل النزاع التجاري المتصاعد، أوضح المدير المالي للمجموعة
فيليب
بلونديو في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن شانيل تترقب تطورات ملف الرسوم
الجمركية
التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة محتملة في أسعار منتجاتها.
ويأتي هذا بينما أعلن عدد من منافسيها، مثل هيرميس، نيتهم رفع الأسعار لتعويض الرسوم الأمريكية الإضافية التي تبلغ 10%.
استثمارات تاريخية
ورغم هذا التراجع المالي، تؤكد "شانيل" تمسكها بخططها التوسعية طويلة المدى، حيث أنفقت المجموعة ما يصل إلى 1.755 مليار دولار في شكل استثمارات خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2023. وقد شملت هذه الاستثمارات عمليات شراء عقارية مهمة، من بينها العقار الكائن في 42 شارع مونتين بباريس، إضافة إلى افتتاح متجر رئيسي جديد في
نيويورك
.
ويقول بلونديو في البيان: "شهد عام 2024 توسعا كبيراً لحضورنا العالمي، مع افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية مثل الجادة الخامسة في نيويورك، ونانيجينغ، وتشنغدو، وطوكيو". ويضيف: "سنواصل هذا النهج خلال عام 2025 وما بعده، مع التركيز على أسواق واعدة مثل الهند والمكسيك، إلى جانب فتح متاجر جديدة في
الصين القارية
،
اليابان
، وكندا".
تحسن أوروبي طفيف
شهدت مبيعات "شانيل" تراجعًا بنسبة 9.3% في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ
لتبلغ 9.2 مليار دولار، كما انخفضت بنسبة 4.3% في الأمريكيتين إلى 3.8 مليار دولار. في المقابل، حققت الشركة زيادة طفيفة في أوروبا بنسبة 1.2% لتسجل 5.68 مليارات دولار.
ورغم هذه الأوضاع، واصلت "شانيل" تعزيز قوتها العاملة، إذ ارتفع عدد موظفيها من 36500 إلى 38400 شخص خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المجموعة في استراتيجيتها طويلة الأجل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اليكم حقيبة على الموضة للتباهي بقلّة المال وفراغ الجيوب!
07:37 | 2025-03-12
دمية تسرق الأضواء في عالم الموضة وتُشعل ضجّة عالمية.. ما قصة "لابوبو"؟
04:55 | 2025-05-09
أوكرانيا تتخلى لأميركا عن ثروة ضخمة مقابل "تراجع ترامب"
15:39 | 2025-02-24
الرافدين في رسالة للعراقيين: ابدأوا بجني الأرباح
03:50 | 2025-04-25
شانيل
تراجع
المبيعات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
محليات
38.93%
12:50 | 2025-05-20
بينها يتعلق بالسكن والعيدية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:50 | 2025-05-20
بالوثائق.. المالية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين
محليات
21.11%
09:01 | 2025-05-21
بالوثائق.. المالية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين
09:01 | 2025-05-21
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
سياسة
20.89%
11:36 | 2025-05-20
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
11:36 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
محليات
19.07%
03:43 | 2025-05-20
قصة "مذبحة ثانوية الكاظمية".. عبارة "يسقط صدام" تودي بـ632 شخصا للمجهول
03:43 | 2025-05-20
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
مايك السومرية
الممثل العراقي غالب جواد - الحلقة ٧ | season 1
15:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
العراق في دقيقة
21-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
Live Talk
الثقافة الصحية على مواقع التواصل - الحلقة ٣٤ | 2025
10:30 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
اخترنا لك
ناسا تعرض حلقة أينشتاين المكونة من ثلاث مجرات
14:29 | 2025-05-21
"آيفون 2027".. أبل تستعد لإطلاق تصميم ثوري
14:15 | 2025-05-21
لماذا عليك التوقف عن استخدام "زر الغفوة" صباحاً؟.. الضرر أكثر من النفع
12:05 | 2025-05-21
الـ 1 عربياً والـ 2 عالمياً.. العراق يتصدر مؤشرات "الغضب" خلال 2024
11:05 | 2025-05-21
تمرين بسيط يخلصك من دهون البطن "العنيدة"
08:29 | 2025-05-21
تحذير من العمل لأكثر من 52 ساعة أسبوعيا.. هذا ما سيحدث
11:08 | 2025-05-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.