لا تأخذ هاتفك إلى المرحاض.. تحذير طبي قد يغير عادتك اليومية

وشملت الدراسة 125 شخصا خضعوا لفحص تنظير القولون. وقد عرضت نتائجها تريشا باسريتشا من المركز الطبي "بيث ديكونيس" في مؤتمر "أسبوع أمراض الجهاز الهضمي" في سان بتاريخ 5 أيار.واعترف 66% من المشاركين الذين خضعوا لفحص تنظير القولون باستخدامهم المنتظم للهواتف في المرحاض.وأكد نحو ثلث المستخدمين أن هذا يطيل فترة جلوسهم في ، واتضح أن 54.3% منهم يقرأون الأخبار و44.4% يتصفحون و30.5% يكتبون الرسائل والبريد الإلكتروني.وكشفت الدراسة أن لدى مستخدمي الهواتف في المرحاض يرتفع خطر إصابتهم بأعراض البواسير بنسبة 46%. وهذه النسبة ثابتة بغض النظر عن العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني والنظام الغذائي.ويقول العلماء إن الجلوس المطول في وضعية التبرز يزيد الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، مما يؤدي إلى تورمها والتهابها، وهي العملية الأساسية لتشكل البواسير.