عملية جراحية لمدمن على المشروبات الغازية تكشف عن مفاجأة صادمة

ووفقاً لما نقلته صحيفة " بوست" الأميركية، فقد دقّ طبيب المسالك البولية البرازيلي الدكتور ثاليس أندرادي ناقوس الخطر بشأن تسبب المشروبات الغازية في تكوُّن حصوات الكلى، وذلك بعد إزالة 35 حصوة كلوية من مثانة رجل كان يشرب من 2 إلى 3 لترات من هذه المشروبات يومياً.وفي مقطع فيديو على "إنستغرام"، استعرض أندرادي طبقاً مليئاً بحصوات صفراء كبيرة بينما كان المريض مستلقياً خلفه على طاولة العمليات.ما حصوات الكلى؟وفقاً للمؤسسة الوطنية للكلى، فإن حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتشكل في الكليتين عندما يختلّ توازن مواد في البول، مثل الكالسيوم والصوديوم والأكسالات وحمض اليوريك.وعندما تكون هذه المواد كثيرة جداً وتنخفض مستويات السوائل بشكل ملحوظ، فإنها تتكتل وتتبلور مكوِّنةً حصوات.وبمجرد تشكُّلها، قد تبقى الحصوة في الكلى، أو تبدأ الانتقال عبر المسالك البولية.وقد تمر الحصوات الصغيرة بهدوء مع البول، لكن الحصوات الكبيرة قد تَعْلق في المنتصف ولا تتمكن من المرور، مما يتسبب في احتباس البول ويؤدي إلى ألم شديد.كما يمنع هذا الانسداد الكلى من تصفية الفضلات بشكل صحيح.في هذه الحالات، قد يصف الأطباء أدوية لتخفيف الألم ومساعدة الحصوة على المرور، أو يُوصون بإجراء جراحة لتفتيتها أو إزالتها.