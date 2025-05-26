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معظم ضحاياه أطفال.. السجن 20 عاماً لجراح اعتدى على 299 شخصا
منوعات
2025-05-26 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,185 شوهد
طلبت
النيابة العامة
الفرنسية السجن 20 عاما للجراح السابق جويل لو سكوارنيك المتّهم بالاعتداء جنسيا على 299 مريضا معظمهم كانوا قاصرين، واغتصاب بعضهم، وهي العقوبة القصوى الممكنة في القضية، وفق وكالات أجنبية.
ويحاكَم لو سكوارنيك (74 عاما) أمام
محكمة الجنايات
في فان -
غرب فرنسا
منذ 24 شباط الفائت بتهمة ارتكاب 111 اغتصابا و189 اعتداء جنسيا بين عامي 1989 و2014 في نحو 12 مستشفى، وهي إحدى أكبر قضايا الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي نظر فيها القضاء الفرنسي حتى الآن.
ودعا
المدعي العام
ستيفان
كيلينبرجيه القضاة إلى إنزال عقوبة السجن 20 عاما بالمتهم "مع فترة أمان خاصة تبلغ ثلثي مدة العقوبة نظرا إلى خطورة" الواقعات المنسوبة إلى لو سكوارنيك.
وطلب أيضا تدبيرا خاصا هو "الاحتجاز الأمني"، الذي يطبق بعد أن يقضي الشخص المدان عقوبته، "بسبب الاضطرابات الخطيرة في شخصيته والخطورة الناجمة عن هذه الاضطرابات من حيث مخاطر معاودة نشاطه الإجرامي".
وتضمنت طلبات المدعي العام منع جويل لو سكوارنيك بشكل دائم من ممارسة الطب أو أي مهنة صحية أخرى، وعدم السماح له بعد الآن بالعمل مع القاصرين، أو امتلاك حيوانات، بسبب ميوله البهيمية.
كذلك دعا إلى تجريد لو سكوارنيك من حقوقه المدنية والعائلية لمدة 10 سنوات.
وتمكن المحققون من تعقب ضحايا لو سكوارنيك، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاما وقت الاعتداءات عليهم، من خلال فحص مذكراته التي عُثر عليها أثناء تفتيش منزله في عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة ست سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب.
وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلا عن العنف الذي مارسه ضدهم، والذي كان في كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبي.
وأقرّ الجراح السابق البالغ 74 عاما خلال محاكمته بأنه "مسؤول عن غالبية كبيرة من الوقائع". وقال
ماكسيم
تيسييه، وكيل الدفاع عن جويل لو سكوارنيك، أمام المحكمة خلال هذه المحاكمة التي تجري في مدينة فان في غرب
فرنسا
، "المتهم يعترف بالمسؤولية عن غالبية كبيرة من الوقائع".
وسبق أن حُكم على الطبيب السابق في عام 2020 في سانت (وسط غرب فرنسا) بالسجن 15 عاما بتهمة اغتصاب 4 أطفال والاعتداء عليهم جنسيا، بينهم قريبتان.
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