ففي تمام الساعة العاشرة مساءً، ستُغطّي شاشة زرقاء وموسيقى مُريحة الشاشة الرئيسة للتطبيق، ويتم توجيه المستخدم إلى "الشهيق" و"حبس النفس" و"الزفير".والفكرة من ذلك هي أنه بعد انتهاء هذا التأمل، يُترك الهاتف جانبًا.شاشة زرقاءويمكن للمستخدمين الذين يختارون هذه الميزة إلغاء التأمل المُوجّه والعودة إلى التمرير، ولكن إذا استمرّوا في استخدام التطبيق بعد ساعة، فسيظهر لهم إشعار ثانٍ بملء الشاشة يُطالبهم بتحديد خيار الاستمرار في استخدام التطبيق لمدة 15 دقيقة أخرى، أو إلغاء الاشتراك في أي إشعارات إضافية لهذا اليوم، أو الانتقال إلى الإعدادات لإجراء تغييرات.كما يمكن للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر تفعيل ميزة "التأمل أثناء النوم" في أي وقت من صفحة الإعدادات.عادات رقمية صحيةتطرح " " هذه الميزة الجديدة، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة عادات رقمية صحية، في الوقت الذي تواجه فيه المنصة مزاعم واسعة النطاق بأنها أضرت عمدًا بالصحة النفسية للمستخدمين.ويشمل ذلك سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة التي تتهم "تيك توك" بإنشاء تطبيق يؤدي إلى الإدمان عمدًا، وأضر بالأطفال والمراهقين مع تقديم ادعاءات كاذبة للجمهور حول التزامه بالسلامة.وتتركز العديد من الادعاءات على ميزات تدّعي أنها تُبقي الأطفال يستخدمون التطبيق حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما يكونون نائمين لولاها. ويبدو أن ميزة "التأمل أثناء النوم" مصممة خصيصًا لدحض هذه المزاعم.مفيدة لكن مزعجةفي المقابل، على الرغم من أنهم يعلمون الفوائد الجمة للتأمل، خاصةً فيما يتعلق ببدء النوم، وجد العديد من المستخدمين هذه الميزة مزعجة؛ لأنها تُقاطع وقتهم الثمين على الهاتف.وأشاروا أنهم يريدون استخدام "تيك توك" وقتما يرغبون، وأنهم لا يحتاجون إلى هذا الشيء ليقاطعهم.يذكر أنه في نيسان، أعلنت "تيك توك" أنها اختبرت ميزة مماثلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، والذين كانوا يستخدمون التطبيق بعد الساعة العاشرة مساءً.ووفقًا للتطبيق، لم يُوقف 98% من المستخدمين الميزة يدويًّا في إعداداتهم.ووفقًا لـ"تيك توك"، تكمن قوة هذه المبادرة في الضغط الذي تُحدثه لدى المستخدمين. لكن حتى مع ذلك، قد يكون من الصعب التوقف عن استخدام التطبيق.