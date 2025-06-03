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هل سيكون "إكس شات" بديل لواتساب وتلغرام؟
منوعات
2025-06-03 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت شركة "إكس"، التابعة لرجل الأعمال
إيلون ماسك
، إطلاق تطبيق المراسلة الجديد "إكس شات"، المصمّم ليكون منافسًا مباشرًا لتطبيقات
شهيرة
مثل "واتساب"، "تلغرام"، و"وي تشات" الصيني.
التطبيق مخصّص لمستخدمي منصة "إكس"، ويركّز على عناصر الأمان، حيث يتميز بتقنيات تشفير مستوحاة من نظام
البيتكوين
، إلى جانب ميزات، مثل: الرسائل ذاتية الاختفاء، والمكالمات الصوتية والمرئية متعددة المنصات.
"ويتيح إكس شات" أيضًا مشاركة الملفات من مختلف الأنواع بين المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز منافسته مع أكبر تطبيقات المراسلة.
وذكر ماسك عبر منشور على منصة "إكس" أن "التطبيق مبنيّ باستخدام لغة البرمجة "Rust"، المعروفة بسرعتها وأمانها؛ ما يُسهم في تقديم تجربة مراسلة آمنة شبيهة بما توفّره تطبيقات التشفير الشامل، مثل: "واتساب" و"تلغرام".
والتطبيق في مرحلة تجريبية، ومتاح فقط لمجموعة مختارة من المطورين والمستخدمين المشتركين في الخدمة المدفوعة لـ"إكس"، فيما يتوقع أن يكون متوافرًا لاحقًا على أنظمة "أندرويد"، iOS، ومنصات الويب.
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