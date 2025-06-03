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ما السر وراء اهتزاز الأرض لـ9 أيام.. كشف لغز غامض
منوعات
2025-06-03 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
589 شوهد
التقطت أجهزة الرصد الزلزالي حول العالم، في سبتمبر 2023، ظاهرة غريبة، تمثلت في إشارات زلزالية تكررت كل 90 ثانية على مدى تسعة أيام متواصلة، دون أي تفسير واضح.
وهذا اللغز الجيولوجي حير العلماء حتى كشفت دراسة حديثة بقيادة باحثين من جامعة
أكسفورد
النقاب عن سره المذهل باستخدام تقنيات فضائية متطورة.
وتبين أن هذه الإشارات الغامضة نتجت عن
كارثة
طبيعية نادرة في
غرينلاند
، حيث انهار جبل جليدي ضخم بارتفاع 1200 متر في مضيق
ديكسون
النائي، محررا ما يعادل 25 مليون متر مكعب من الصخور والجليد.
وهذا
الانهيار
الهائل ولد موجة تسونامي عملاقة بلغ ارتفاعها 200 متر، بقوة دفع تعادل إطلاق 14 صاروخا من نوع
ساتورن
5 (أقوى صواريخ ناسا) دفعة واحدة.
وما أضفى طابعا غامضا على هذه الظاهرة هو أن الموجة الضخمة لم ترصد مباشرة، حتى من قبل سفينة عسكرية دنماركية زارت المنطقة بعد أيام من الحدث.
وبحسب التحاليل، تحولت هذه الموجة إلى ما يعرف علميا بـ"الموجة الدائمة" (seiche)، حيث ارتدت ذهابا وإيابا داخل المضيق الضيق، متضائلة من ارتفاع 7 أمتار إلى بضعة سنتيمترات خلال أيام، بينما استمرت في إحداث اهتزازات أرضية مسجلة.
ولفهم هذه الظاهرة، استخدم العلماء بيانات القمر الصناعي SWOT الجديد الذي أطلق عام 2022، والذي يتميز بدقة غير مسبوقة تصل إلى السنتيمتر في قياس ارتفاع سطح الماء. وهذه التقنية المتطورة سمحت للعلماء برصد الموجة الدائمة وتذبذباتها الدقيقة داخل المضيق، ما حل اللغز الذي حير الأوساط العلمية لعامين.
ويحذر الفريق من أن مثل هذه الكوارث قد تزداد تكرارا مع تفاقم تغير المناخ، حيث يؤدي ذوبان الجليد إلى إضعاف البنى الجليدية والجبلية. ويشيرون إلى أن مضيق ديكسون يشهد حركة سياحية نشطة، ما يزيد المخاطر على الأرواح في حال تكرار مثل هذه الأحداث.
ويؤكد
البروفيسور
توماس
أدكوك، أحد المشاركين في الدراسة، أن هذه النتائج تفتح آفاقا جديدة لفهم الظواهر البحرية
المتطرفة
، بينما يسلط الباحث الرئيسي توماس موناهان الضوء على أهمية التقنيات الفضائية في رصد الكوارث الطبيعية، خاصة في المناطق النائية مثل
القطب الشمالي
.
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