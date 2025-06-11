احذر.. رقائق البطاطس والمخبوزات تؤدي للإصابة بمرض قاتل

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية كينغز ، أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة، مثل رقائق البطاطس والمخبوزات التجارية والخبز المعبأ، قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض، والذي يعد أحد الأمراض التنكسية العصبية التي تؤثر على الحركة والقدرات الإدراكية.وأوضح الباحثون أن المواد المضافة في هذه الأطعمة قد تُحدث خللاً في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى إرسال إشارات ضارة إلى الدماغ تساهم في تطور المرض.ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية "ميكروبات الأمعاء"، أن المرضى المصابين بباركنسون يعانون من تنوع أقل في ميكروبيوم الأمعاء، بالإضافة إلى زيادة في أنواع البكتيريا الضارة المرتبطة بالالتهابات وتلف الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، المادة الكيميائية التي تتحكم في الحركة والمزاج.وفي خطوة لافتة، أظهرت التحاليل أن نظافة الفم الجيدة قد تلعب دوراً في الوقاية، إذ يمكن لبكتيريا الفم الضارة أن تنتقل إلى الأمعاء وتؤثر سلباً على الجهاز .كما أظهرت الدراسة انخفاضاً في مستويات ثلاثة أنواع من البكتيريا المفيدة، منها أنواع معروفة بدورها الوقائي ضد الخرف. واعتبر الباحثون أن هذه التغيرات في بيئة الأمعاء قد تكون مقدمة لتدهور إدراكي تدريجي لدى المصابين.الدراسة شملت 88 مريضاً بباركنسون، منهم من يعاني من أعراض إدراكية خفيفة وآخرون بأعراض أشد، إلى جانب 26 شخصاً بصحة جيدة للمقارنة.وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة صينية منفصلة أن الأشخاص الذين يستهلكون 11 حصة أو أكثر من الأطعمة فائقة المعالجة يومياً كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمعدل يصل إلى 2.5 مرة.وقال الباحث المشارك في الدراسة، الدكتور كلاسِن:"لا نزال غير متأكدين مما إذا كانت البكتيريا الضارة تسبب التدهور الإدراكي، أو ما إذا كانت تغيرات باركنسون في الجسم تسمح لها بالنمو. لكن النتائج تشير إلى أنها قد تلعب دوراً نشطاً في تفاقم الأعراض".