إطلاق أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من "تيسلا"

وكتب في رسالة عبر منصته "إكس"، ردًا على سؤال أحد المستخدمين، أن "الإطلاق سيكون مبدئيًا في 22 حزيران".وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن السلامة، لذا قد يتغير التاريخ"، لافتا الى انه "في 28 حزيران ستنتقل سيارة من صنع تيسلا، ذاتيًا للمرة الأولى من المصنع إلى منزل المشتري".