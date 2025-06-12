دراسة تكشف طريقة جديدة تحد من زيادة الوزن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة الأخبار
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رصد تشويش لنظام GPS على الحدود العراقية الإيرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529427-638853061934843724.jpg
دراسة تكشف طريقة جديدة تحد من زيادة الوزن
منوعات
2025-06-12 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
361 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
يتفاعل الدماغ مع الطعام بطرق أكثر تعقيدا مما قد يبدو في الظاهر، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن الحواس تلعب دورا كبيرا في تشكيل سلوكنا الغذائي.
وبهذا الصدد، أجرى فريق من الباحثين دراسة لاستكشاف كيفية تأثير الروائح المرتبطة بالطعام على الدماغ قبل بدء الأكل، في محاولة لفهم العلاقة العصبية بين حاسة الشم وتناول الطعام.
وأظهرت الدراسة الألمانية أن شم الطعام قبل تناوله قد يحفّز الدماغ على الشعور بالشبع، ما قد يساهم في الحد من الإفراط في الأكل والمساعدة في الحفاظ على الوزن.
وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من خلال مراقبة نشاط الدماغ لدى الفئران أثناء تعرضها لروائح الطعام.
وكشفت النتائج عن وجود مجموعة محددة من الخلايا العصبية في الدماغ تتصل مباشرة بحاسة الشم. وعند تنشيط هذه الخلايا قبل الأكل – عبر الشم فقط – استهلكت الفئران كميات أقل من الطعام.
ورغم أن الدراسة لم تثبت بعد فعالية هذا التفاعل لدى البشر، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن الدماغ البشري يمتلك الخلايا العصبية نفسها المرتبطة بهذا السلوك، ما يلمّح إلى إمكانية وجود أثر مماثل.
لكن اللافت أن هذه الآلية لم تكن فعّالة لدى الفئران المصابة بالسمنة، إذ لم تظهر أدمغتها الاستجابة نفسها عند التعرض لروائح الطعام. ويرجّح الباحثون أن السمنة تؤثر سلبا في حاسة الشم، وهو ما تم توثيقه أيضا لدى البشر.
وأوضحت
الدكتورة
صوفي ستيكولوروم، خبيرة علم الأعصاب والمعدة المشاركة في الدراسة، أن النتائج تبرز أهمية الروائح في تنظيم الشهية.
وأشارت الباحثة الرئيسية في الدراسة، جانيس بالك، إلى أن هذا التفاعل
العصبي
قد يكون مرتبطا بغريزة البقاء لدى الفئران: "نعتقد أن تقليل مدة تناول الطعام بفعل الشم يساعد الفئران في البرية على تقليل فرص تعرّضها للافتراس".
وتتسق هذه النتائج مع دراسات سابقة أظهرت أن شم بعض الروائح، مثل التفاح والنعناع والكمثرى، قد يقلل الشهية. غير أن الأبحاث في هذا المجال أظهرت نتائج متباينة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إذ قد تؤدي روائح الطعام لديهم إلى زيادة الرغبة في الأكل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دراسة: خسارة الوزن في سن الشباب يقلل من هذه الامراض
03:04 | 2025-06-03
دراسة تكشف طرقًا مثالية للوقاية من اثار المضادات الحيوية
02:17 | 2025-06-04
خلال أسبوع.. طريقة مثالية لخسارة 30% من الوزن
02:22 | 2025-05-28
دراسة تحدد اطعمة تسرع بفقدان الوزن؟
02:25 | 2025-04-08
السمنة
منوعات
دراسة
الوزن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
رياضة
44.53%
17:05 | 2025-06-10
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
17:05 | 2025-06-10
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للعراقيين
محليات
21.32%
08:10 | 2025-06-10
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للعراقيين
08:10 | 2025-06-10
واتساب يقدم أداة جديدة
تكنولوجيا
20.58%
07:48 | 2025-06-10
واتساب يقدم أداة جديدة
07:48 | 2025-06-10
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
13.56%
11:14 | 2025-06-11
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
11:14 | 2025-06-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
مايك السومرية
محمد الربيعي، مدير عام في امانة بغداد - الحلقة ١٠ | season 1
16:30 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
العراق في دقيقة
11-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-11
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
Live Talk
كيف ينظر للرقص الغربي في العراق؟ - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-11
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 11-6-2025 | 2025
00:30 | 2025-06-11
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
استديو Noon
سباق مع نون 10-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 10-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-10
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
جات بالليل
سباق الأغاني 8-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-08
اخترنا لك
"مايكروسوفت" تطرح تصميماً جديداً لويندوز 11
14:07 | 2025-06-11
إطلاق أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من "تيسلا"
12:26 | 2025-06-11
منال العالم تشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي
10:31 | 2025-06-11
احذر.. رقائق البطاطس والمخبوزات تؤدي للإصابة بمرض قاتل
09:48 | 2025-06-11
تريندات تدمر البيوت... زوج يصرف أمواله على لعبة "لابوبو"، فكان مصيره الطلاق!
07:28 | 2025-06-11
ملكة جمال ترفض تسليم التاج وتحرج خليفتها على الهواء.. فيديو
04:39 | 2025-06-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.