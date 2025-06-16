ليلى عبد اللطيف بتوقع جديد.. كارثة كونية

وقالت في مقطع فيديو لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار يؤدي إلى اختفاء منطقة كاملة من الخريطة.وخلال لقاء تلفزيوني، لمّحت عبداللطيف إلى احتمال وقوع حدث "صادم للغاية"، مشيرة إلى أنه سيكون بمثابة " كونية"، وقالت: "الانفجار سيجعل العالم كله يتوقف لمتابعة المشهد، وستحبس الأنفاس مما سيحدث".وعبّرت عن أملها في ألا تتحقق هذه الرؤية، لكنها أكدت أنها تراه "ممكنًا" خلال العامين المقبلين، مرجحة أن تطال تداعياته عدة دول حول العالم.وأعادت نشر مقطع من مقابلة سابقة أجرتها مع الإعلامي في برنامج " " مطلع عام 2025، توقعت فيه حدوث "اهتزاز أمني كبير" بين وإسرائيل، تضمن تنفيذ لضربة مباشرة داخل العمق الإيراني، تؤدي إلى اندلاع "حرب طاحنة" بين الطرفين خلال عام 2025. وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: "ما توقعته حدث.. وبالتفاصيل".تزامنت توقعاتها مع تصاعد التوتر الإقليمي، وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، إلى جانب تهديدات متبادلة باستهداف منشآت حيوية.وسبق أن حظيت باهتمام واسع بعد تحقق عدد من تنبؤاتها السابقة، منها الزلزال المدمر الذي ضرب في سبتمبر/ أيلول 2023، ووفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير، إضافة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في عقب مقتل الشاب برصاص الشرطة.