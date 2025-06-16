غوغل لملياري مستخدم: استبدلوا كلمات مرور الجيميل فورا

تغيير كلمة المرورمثل جميع مُزوّدي خدمات البريد الإلكتروني، يتعرض " " في الوقت الحالي لهجوم. حتى "غوغل" تعترف بأن هجمات البريد الإلكتروني استهدفت 61% من المستخدمين؛ لذلك، يجب اتخاذ إجراءات فورية تحدّ من احتمالية أن تصبح ضحية أخرى لقراصنة البريد الإلكتروني.وقد أصدرت "غوغل" تحذيرًا تشجّع فيه بشدة مستخدمي المنصة، البالغ عددهم ملياري مستخدم، على إجراء تغيير واحد بسيط، وهو تغيير كلمة مرور "جيميل" على الفور ودون تأخير.وحثّ أحد أبرز خبراء الأمن في "غوغل" جميع المستخدمين على التوقف عن استخدام كلمات المرور التقليدية، مشيرًا إلى أنها مُرهِقة في الحفاظ عليها، ومُعرّضة لهجمات التصيّد الاحتيالي.مفتاح مرورتوصي "غوغل" بتغيير كلمة مرور "جيميل" الآن إلى كلمة مرور أكثر أمانًا. وهذا لا يعني اختيار كلمة مرور أفضل، بل شيئًا مختلفًا تمامًا، وهو مفتاح المرور. وهذا يشير إلى أن "غوغل" تسعى لتجاوز نظام كلمات المرور كليًا، مع الحفاظ على سهولة تسجيل الدخول قدر الإمكان.وقد أكدت الشركة أن مفاتيح المرور مقاومة للتصيّد الاحتيالي، ويمكنها تسجيل دخولك باستخدام وجهك أو بصمة إصبعك؛ ما يحدّ من احتمالية تعرّض حسابك للاختراق.والأهم من ذلك، أنه عند إضافة مفتاح مرور إلى حساب "جيميل" ، لن يُغيّر أو يُزيل أي إعدادات أمان موجودة بالفعل على الحساب. وما سيفعله هو تجاوز خطوة المصادقة الثنائية؛ لأنه سيتحقق من امتلاكك للجهاز نفسه.وهذه خطوة فعّالة تدل على سبب رغبة "غوغل" ومعظم الشركات التقنية الكبرى الأخرى في حثّ المستخدمين على اعتماده كحل في أقرب وقت ممكن.ولتغيير كلمة المرور إلى مفتاح مرور، ادخل إلى إعدادات حساب "غوغل"، ثم توجّه إلى إعدادات الأمان، وحدّد خيار "مفاتيح المرور" ضمن قسم "كيفية تسجيل الدخول إلى غوغل"، وانقر على "إنشاء مفتاح مرور" واتبع التعليمات. بعد ذلك، سيتم التحقق من هويتك باستخدام بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.والآن، يمكنك استخدام مفتاح مرور بدلاً من كلمة مرور "جيميل" لتسجيل الدخول إلى حساب بريدك الإلكتروني؛ مع العلم أنك بذلك قد أزلت إحدى الطرق الرئيسة التي يستخدمها المخترقون لاختراق بياناتك.