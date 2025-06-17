تحمل رسالة عن الحرب.. هدية رمزية من رونالدو إلى ترامب

وكان يحمل توقيع النجم ورسالة خاصة جاء فيها: "إلى .. اللعب من أجل السلام".وتم تسليم الهدية عبر رئيس كوستا، وذلك خلال مشاركة الرئيس الأمريكي وكوستا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا.وعبر عن امتنانه وتقديره للهدية، حيث قرأ كلمة CR7 المكتوبة على القميص بصوت عال، قبل أن يلتقط صورة تذكارية وهو يحمل القميص الذي حمل الرقم 7.وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بين عدد من الدول، ما دفع العديد من الشخصيات العامة والرياضية حول العالم إلى توجيه رسائل تنادي بالسلام والتفاهم بين الشعوب.