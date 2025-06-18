صاروخ كشري أبو طارق.. ما علاقته بالحرب بين إسرائيل وإيران؟

ووصلت حالة التفاعل مع صاروخ الكشري إلى الداخل الإسرائيلي، بعد أن تداولت صفحات عبرية الصورة المنشورة، وصولًا إلى تعليق روعي كايس، محرر في هيئة البث الإسرائيلية، على الصورة المتداولة.وقال كايس تعليقًا على صاروخ الكشري: "يبدو أن مطعم للكشري المحبوب في القاهرة قد دخل في خضم الحرب بين وايران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ عبر حسابه الرسمي على ".ونفلت " " عن أحد العاملين في مطعم كشري أبو طارق فرع وسط البلد بالعاصمة القاهرة، قوله ان "صاروخ الكشري الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمطعم على فيسبوك ليس مخصصا للبيع داخل المطعم أو عبر خدمة التوصيل"، لافتًا إلى أن "الأمر لنطاق الدعاية فقط".من جهتها، علّقت ليلى ، أستاذة الإعلام في ، على جدل صاروخ الكشري من مطعم أبو طارق، وقالت إنها "لا تعتقد أن المطعم سيورط نفسه بالدخول على خط الأحداث السياسية، لتحقيق الدعاية، مقارنة بشهرته الواسعة التي حققها قبل سنوات طويلة".وأكدت أن "استخدام كشري أبو طارق صاروخا مصنوعا من الكشري للدعاية أمر غير مألوف بالنسبة لها، بالإشارة إلى شهرة مطعم أبو طارق الواسعة، إضافة إلى استقطابه أعدادا كبيرة من السياح الأجانب في مطعمه"، معبرة عن دهشتها "من سرعة رواج المنشور ووصوله إلى الداخل الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".