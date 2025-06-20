خطأ شائع بعد الشحن قد يضر بهاتفك.. تجنبه

فكم مرة تساءلت عند الانتهاء من شحن هاتفك: هل يجب فصل الشاحن عن المقبس أولاً، أم فصل الهاتف عنه؟ قد يبدو هذا تفصيلًا بسيطًا، لكن هذا الخيار قد يؤثر في سلامة جهازك وعمره الافتراضي.حماية البطاريةالبطاريات هي جوهر هواتفنا، والعناية بها بشكل صحيح تضمن استمرارية هاتفك لفترة أطول يوميًا وعلى مدار سنوات.لذلك يجب التعامل مع بطاريتك بشكل صحيح من خلال تجنب شحنها بالكامل إلى 100% أو تركها تفرغ تمامًا إلى 0%.فبطاريات الليثيوم أيون تعمل بشكلٍ أفضل عند شحنها بنسبة تتراوح بين 20% و80%.ذلك، الإفراط في شحن البطارية يسرع من تآكلها ويقصر عمرها الافتراضي.ومن المهم جدًا استخدام دائمًا شواحن أصلية أو معتمدة. فبينما قد تبدو الشواحن المقلدة الرخيصة خيارًا، لكنها قد تسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية أو حتى تلفها دائما.لذلك التزم بالشواحن الموصى بها من الشركة المصنعة أو المختبرة من حيث السلامة.في السياق عينه، حاول ألا تترك هاتفك موصلًا بالكهرباء طوال الليل حتى لو أن الهواتف تتوقف عن الشحن عند وصول البطارية إلى 100%، لأن إبقاءها متصلة بالكهرباء لساعات إضافية يمكن أن يولد حرارة إضافية، ما قد يؤثر في البطارية .وبالحديث عن الحرارة، ابق هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وتجنب الاستخدام المفرط في أثناء الشحن، لأن الحرارة تسرع من تدهور البطارية.فصل الشاحنينصح الخبراء بفصل الشاحن دائمًا عن مصدر الطاقة قبل فصل هاتفك. وتساعد هذه العادة على حماية كل من الشاحن والهاتف من الأعطال الكهربائية المحتملة أو الصدمات الكهربائية البسيطة.وهي مهمة بشكل خاص في البيئات أو إذا كانت يداك مبللتين عند استخدام الشاحن.وعلى الرغم من أن الشواحن والهواتف الحديثة مزودة بحماية مدمجة، إلا أن اتباع هذا الترتيب لفصل الشاحن يضيف طبقة إضافية من الأمان ويطيل عمر جهازك.لذا، في المرة التالية التي تفصل فيها هاتفك عن الكهرباء، تذكر أنه يجب سحب الشاحن من الحائط أولاً.وهذه الخطوة البسيطة تسهم في جعل الأجهزة أكثر أماناً، وتمنحها عمراً أطول.