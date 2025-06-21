احذر... برمجيات تنتحل شخصية جهات اتصال مزيفة لسرقة بياناتك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530732-638861022927833817.jpg
احذر... برمجيات تنتحل شخصية جهات اتصال مزيفة لسرقة بياناتك
منوعات
2025-06-21 | 07:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
510 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تبدو الموجة القادمة من تهديدات الأجهزة المحمولة أكثر إقناعًا؛ لأنها تستخدم إعلانات حقيقية للوصول إلى هاتفك، ما يسمح لها بالاندماج في حياتك الرقمية بطرق تبدو مألوفة.
كأي مهنة أخرى، تتطور القرصنة باستمرار، حيث يقوم مجرمو
الانترنت
بتحديث أدواتهم باستمرار، خاصةً البرامج الضارة لإيجاد طرق جديدة للاحتيال على الناس وسرقة البيانات أو الأموال.
وبينما لم تعد الحيل القديمة تُجدي نفعًا، يبحث المخترقون باستمرار عن طرق جديدة لخداع الضحايا، مثل الاعتماد على ما يلفت انتباهك ولا يثير الشكوك، كإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات
الخدمات المصرفية
المزيفة، أو التحديثات التي تبدو طبيعية تمامًا.
طرق الانتشار
تم اكتشاف برنامج خبيث يصيب هواتف
اندرويد
، ويسيطر على قائمة جهات اتصالك ليجعل عمليات الاحتيال تبدو أكثر شرعية ويصعب اكتشافها.
ويستخدم البرنامج منصة
فيسبوك
لإصابة الأجهزة، حيث يظهر في إعلانات تبدو عادية؛ ولكن بمجرد النقر عليها، يتم تثبيت البرنامج الخبيث على جهازك.
وفي بعض الحالات، يقلّد البرنامج تطبيقات البنوك والتجارة الإلكترونية، واعدًا المستخدمين بنقاط مجانية مقابل تنزيل التطبيق.
وعلى الرغم من أن الإعلان لا يُنشر إلا لبضع ساعات، إلا أنه يصل إلى آلاف المستخدمين، معظمهم فوق سن 35 عامًا، وهي فئة من المرجح أن يكون لديها رصيد في البنك.
ومن أكبر المخاوف بشأن البرنامج الخبيث الجديد قدرته على إضافة جهات اتصال مزيفة إلى هاتفك، وتسميتها بأسماء مثل "دعم البنك".
لذلك، إذا اتصل بك مُهاجم من هذه الأرقام متظاهرًا بأنه من البنك، فقد لا يُظهر هاتفك الرقم، بل الاسم الذي تمت إضافته، ما يجعلك تظن أنك أنت من قمت سابقًا بإضافة الرقم، ويجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا.
كذلك، يمكن أن يراقب البرنامج الخبيث شاشتك ويستخدم مطابقة الأنماط لاكتشاف البيانات الحساسة واستخراجها، مثل المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، كل ذلك قبل إرسالها بهدوء إلى المهاجم.
سبل الحماية
لتجنب الإصابة بهذا البرنامج الخبيث، لا تقم بتنزيل التطبيقات من الإعلانات أو مصادر غير معروفة؛ كذلك، ابتعد عن الروابط المشبوهة وثبّت برنامج مكافحة فيروسات قويًا.
ومن المهم أيضًا مراجعة أذونات التطبيقات بعناية قبل التثبيت وبعده، والحفاظ على تحديث جهاز أندرويد باستمرار لحظر الثغرات الأمنية المعروفة وتقليل فرص تسلل البرامج الضارة.
وبالتأكيد، كن حذرًا من جهات الاتصال غير المألوفة أو الرسائل العاجلة؛ لأن إحدى الحيل الجديدة التي يستخدمها البرنامج الخبيث الجديد هي تعديل قائمة جهات الاتصال لديك، حيث يمكنه إضافة جهات اتصال مزيفة تبدو كأرقام خدمة العملاء أو خطوط مساعدة البنوك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مكالمات هاتفية مزيفة احذر منها
04:14 | 2025-06-09
الإطاحة بمجموعة تنتحل صفة جهات رسمية في الحشد
12:21 | 2025-05-26
طريقة جديدة لسرقة بيانات بطاقتك الائتمانية.. احذرها
12:43 | 2025-04-23
انتحلا شخصية عامل نظافة.. اعتقال شخصين في السليمانية
09:05 | 2025-06-03
برامج
بيانات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟
منوعات
33.66%
12:39 | 2025-06-20
ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟
12:39 | 2025-06-20
مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى
أمن
31.59%
04:11 | 2025-06-20
مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى
04:11 | 2025-06-20
مضيق هرمز.. هل يتحول العراق لـ"موظف مطرود آخر الشهر" أم يدفع 12% من الرواتب فقط؟
سياسة
17.6%
04:26 | 2025-06-20
مضيق هرمز.. هل يتحول العراق لـ"موظف مطرود آخر الشهر" أم يدفع 12% من الرواتب فقط؟
04:26 | 2025-06-20
إيران تعلق على مهلة ترامب لها
دوليات
17.15%
17:18 | 2025-06-20
إيران تعلق على مهلة ترامب لها
17:18 | 2025-06-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الحـ رب الصـ هيونـ ية الإيرانية تدخل أسبوعها الثاني .. التصعيد سيد الموقف - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-20
عشرين
الحـ رب الصـ هيونـ ية الإيرانية تدخل أسبوعها الثاني .. التصعيد سيد الموقف - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
الأكثر مشاهدة
عشرين
الحـ رب الصـ هيونـ ية الإيرانية تدخل أسبوعها الثاني .. التصعيد سيد الموقف - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-20
عشرين
الحـ رب الصـ هيونـ ية الإيرانية تدخل أسبوعها الثاني .. التصعيد سيد الموقف - الحلقة ١٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
اخترنا لك
5 تطبيقات مجانية لأندرويد لتنظيم الأموال بذكاء وسهولة
02:27 | 2025-06-21
مع بداية الصيف.. أبواب الحظّ ستُفتح لهذه الابراج!
00:00 | 2025-06-21
استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين على ابتلاعه
19:38 | 2025-06-20
ضجة في الكويت بعد اعتقال الفنانة شجون الهاجري.. ما القصة؟
12:39 | 2025-06-20
ماكينة يكشف مميزات Wrangler Rubicon 392
05:45 | 2025-06-20
خطأ شائع بعد الشحن قد يضر بهاتفك.. تجنبه
05:02 | 2025-06-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.