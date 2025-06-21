احذر... برمجيات تنتحل شخصية جهات اتصال مزيفة لسرقة بياناتك

كأي مهنة أخرى، تتطور القرصنة باستمرار، حيث يقوم مجرمو بتحديث أدواتهم باستمرار، خاصةً البرامج الضارة لإيجاد طرق جديدة للاحتيال على الناس وسرقة البيانات أو الأموال.وبينما لم تعد الحيل القديمة تُجدي نفعًا، يبحث المخترقون باستمرار عن طرق جديدة لخداع الضحايا، مثل الاعتماد على ما يلفت انتباهك ولا يثير الشكوك، كإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المزيفة، أو التحديثات التي تبدو طبيعية تمامًا.طرق الانتشارتم اكتشاف برنامج خبيث يصيب هواتف ، ويسيطر على قائمة جهات اتصالك ليجعل عمليات الاحتيال تبدو أكثر شرعية ويصعب اكتشافها.ويستخدم البرنامج منصة لإصابة الأجهزة، حيث يظهر في إعلانات تبدو عادية؛ ولكن بمجرد النقر عليها، يتم تثبيت البرنامج الخبيث على جهازك.وفي بعض الحالات، يقلّد البرنامج تطبيقات البنوك والتجارة الإلكترونية، واعدًا المستخدمين بنقاط مجانية مقابل تنزيل التطبيق.وعلى الرغم من أن الإعلان لا يُنشر إلا لبضع ساعات، إلا أنه يصل إلى آلاف المستخدمين، معظمهم فوق سن 35 عامًا، وهي فئة من المرجح أن يكون لديها رصيد في البنك.ومن أكبر المخاوف بشأن البرنامج الخبيث الجديد قدرته على إضافة جهات اتصال مزيفة إلى هاتفك، وتسميتها بأسماء مثل "دعم البنك".لذلك، إذا اتصل بك مُهاجم من هذه الأرقام متظاهرًا بأنه من البنك، فقد لا يُظهر هاتفك الرقم، بل الاسم الذي تمت إضافته، ما يجعلك تظن أنك أنت من قمت سابقًا بإضافة الرقم، ويجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا.كذلك، يمكن أن يراقب البرنامج الخبيث شاشتك ويستخدم مطابقة الأنماط لاكتشاف البيانات الحساسة واستخراجها، مثل المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، كل ذلك قبل إرسالها بهدوء إلى المهاجم.سبل الحمايةلتجنب الإصابة بهذا البرنامج الخبيث، لا تقم بتنزيل التطبيقات من الإعلانات أو مصادر غير معروفة؛ كذلك، ابتعد عن الروابط المشبوهة وثبّت برنامج مكافحة فيروسات قويًا.ومن المهم أيضًا مراجعة أذونات التطبيقات بعناية قبل التثبيت وبعده، والحفاظ على تحديث جهاز أندرويد باستمرار لحظر الثغرات الأمنية المعروفة وتقليل فرص تسلل البرامج الضارة.وبالتأكيد، كن حذرًا من جهات الاتصال غير المألوفة أو الرسائل العاجلة؛ لأن إحدى الحيل الجديدة التي يستخدمها البرنامج الخبيث الجديد هي تعديل قائمة جهات الاتصال لديك، حيث يمكنه إضافة جهات اتصال مزيفة تبدو كأرقام خدمة العملاء أو خطوط مساعدة البنوك.