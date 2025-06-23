دراسة تكشف أسبابا غير مباشرة للإصابة بأمراض السكري والقلب

وذكرت (JAHA) أن باحثين من أجروا دراسة لمعرفة أسباب إصابة الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة، ووجدوا أن العيش بالقرب من المحيطات والشواطئ الملوثة بجزيئات البلاستيك الدقيقة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية وأمراض القلب.وتبعا للمجلة فإن العلماء قارنوا خلال الدراسة بيانات من 152 مقاطعة ساحلية في الولايات المتحدة، ووجدوا أن المناطق ذات أعلى تركيز للبلاستيك الدقيق في مياه المحيطات، كانت معدلات الإصابة بمرض السكري أعلى بنسبة 18%، كما ارفعت في هذه المناطق معدلات السكتات الدماغية لدى السكان بنسبة 9%، وكانت معدلات أمراض القلب التاجية أعلى بنسبة 7%، مقارنة بالمقاطعات ذات المياه الساحلية النظيفة نسبيا.وفي حين تعتمد الدراسة على بيانات من مقاطعات بأكملها وليس الأفراد، يقول المؤلفون إن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث، وخاصة في كيفية دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الجسم وتأثيرها على على المدى الطويل.