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"فائقة الندرة".. علماء يكتشفون فصيلة دم جديدة
منوعات
2025-06-25 | 03:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
745 شوهد
أعلنت مؤسسة الدم الفرنسية (EFS) أن مجموعة من العلماء الفرنسيين اكتشفوا
فصيلة
دم جديدة «فائقة الندرة» لدى امرأة من جزيرة غوادلوب بعد سنوات من الفحص الدقيق لدمها.
ووفقاً لمجلة «نيوزويك»، فقد ذكرت مؤسسة الدم الفرنسية، في بيان، أن «هذا الاكتشاف تم الاعتراف به رسمياً في أوائل يونيو (حزيران) في ميلانو من قِبل
الجمعية الدولية
لنقل الدم (ISBT)».
وأُطلق على
فصيلة
الدم الجديدة «غوادا سالب».
ولفتت حالة السيدة الحاملة لهذه الفصيلة الانتباه لأول مرة عام 2011 عندما احتاجت إلى نقل دم، ولكن لم يتم العثور على متبرع متوافق معها.
وأعاد الباحثون النظر في حالتها عام 2019، وحددوا فصيلة الدم الفريدة من خلال مزيد من التحليل.
وقال عالم الأحياء الطبية في مؤسسة الدم الفرنسية، والمشارك في الاكتشاف، تييري بيرارد، إنهم عثروا على جسم مضاد «غير مألوف للغاية» في دم المريضة عام 2011. وقد كانت تبلغ من العمر 54 عاماً وقتها. وبسبب محدودية الموارد آنذاك، توقف البحث عن فصيلة دمها.
لكن العلماء تمكّنوا من كشف اللغز في عام 2019، بفضل «تسلسل عالي الدقة للحمض النووي» كشف عن «طفرة» جينية لديها.
وأشار بيرارد إلى أن السيدة ورثت فصيلة الدم من والدَيْها اللذَيْن كانا يحملان الطفرة الجينية أيضاً.
وصرحت مؤسسة الدم الفرنسية بأن فهم فصائل الدم يُعد أمراً بالغ الأهمية لضمان عمليات نقل الدم وزراعة الأعضاء بأمان وفاعلية، بالإضافة إلى تحديد بعض المخاطر الصحية.
يُذكر أن أولى فصائل الدم اكتُشفت في أوائل
القرن
العشرين على يد
كارل
لاندشتاينر، الذي حصل على
جائزة
نوبل عام 1930 عن عمله.
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