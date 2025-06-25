مدينة أوروبية قد تصبح خالية من السيارات.. ما القصة؟

وأكدت في ولاية ، اليوم الأربعاء، أن المبادرة يمكنها الاستمرار في تقديم مقترحها التشريعي، والذي يهدف إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة في المناطق المركزية.وجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من لجوء حكومة ولاية برلين إلى المحكمة في عام 2022، بحجة أن المبادرة غير مقبولة دستوريًا، وفق وكالة "د ب أ".وتركز خطط المبادرة على تقليل حركة المرور في الأحياء الواقعة ضمن حلقة قطارات الضواحي "إس بان" التي تحيط بوسط برلين.وبعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، ستُعلن جميع الشوارع تقريبًا داخل هذه المنطقة، باستثناء الطرق الرئيسية، على أنها "شوارع تم تقليل السيارات بها".وسيسمح بالسفر بالسيارات الخاصة فقط حتى 12 مرة في السنة، مع استثناءات لذوي الإعاقة، والشرطة، وخدمات الطوارئ، ورجال الإطفاء، وجمع ، وسيارات الأجرة، والنقل التجاري.وتدرك المحكمة أن هذه الخطط ستُحدث تغييرات وقيودًا كبيرة، وذلك حسبما قالت رئيسة المحكمة لوجيرا زيلتينج.