ماذا ستكشف سامسونغ في حدثها المقبل بعد اطلاق هواتفها الجديدة؟

ولا تزال سامسونغ اللاعب الأكبر في سوق الهواتف القابلة للطي، على الرغم من أن العلامات التجارية الصينية، خاصة هونر وأوبو، تلحق بها بعروض أرق وأخف وزنًا.وتسعى سامسونغ إلى اللحاق بمنافسيها الصينيين من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة التي تَعد بأنها ستكون أنحف وأخف وزنًا. وبدأت سامسونغ إرسال الدعوات لحضور حدث سيقام في 9 تموز في بروكلين، ، إذ من المتوقع أن تطلق الشركة أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي.كما سيتم بث حدث الإطلاق على موقع سامسونغ الإلكتروني ويوتيوب.يذكر أن الكورية الجنوبية العملاقة دأبت على إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي في هذا الوقت من العام، مما يمنحها ميزة تنافسية قبل فعاليات إطلاق غوغل وأبل في الخريف.إصدار فائقومن المتوقع أن تتميز طرازات غالاكسي القابلة للطي لهذا العام بتصميمات أنحف وأخف وزنًا، وشاشات أفضل وكاميرات محسنة وبعمر بطارية أطول. وبالإضافة إلى أجهزة غالاكسي زد فليب وفولد الرئيسة، تلمح سامسونغ أيضًا إلى تجربة فائقة في تصميم وأكثر قابلية للحمل.وقد يتضمن ذلك كاميرا قوية وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لذلك، من المرجح أن تعلن سامسونغ إصدارا فائقا من غالاكسي زد فولد، وهو أعلى هاتف ذكي قابل للطي من سامسونغ حتى الآن.