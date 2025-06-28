طرق بسيطة للتخلص من الصداع

ووفقا لها، يظهر الصداع عادة، بسبب مشكلات في العمود الفقري، والإصابات، وتغييرات في نمط الحياة، والنشاط البدني، والإجهاد العاطفي.وتقول: "غالبا ما تتشنج عضلات المضغ والصدغ. لذلك، يصعب أحيانا لمس الرأس أو تمشيط الشعر".وتوصي في هذه الحالة بإجراء التمارين التالية لتخفيف الصداع: يجب وضع يدا واحدة على جانب الرأس، وضع اليد الأخرى فوقه واضغط. يكفي البقاء في هذا الوضع لمدة 5 ثوان، ثم كرر التمرين عدة مرات بين فترات.والتمرين الآخر- ضع يدا واحدة على الجبهة والأخرى في الأعلى، واضغط مع إمالة الرأس قليلا إلى الأمام. وينصح أيضا بتدليك منطقة الرقبة والياقة.وتشير الطبيبة إلى أنه في حالة عدم الاستفادة من هذه التمارين، يجب شرب قدح من الماء، لأن الصداع غالبا ما يكون بسبب جفاف الجسم. لذلك ينصح بشرب حوالي 2- 2.5 لتر في اليوم.وتقول: "ولكن، عندما يصاحب الصداع غثيان ونبض في الصدغين ويسبب اضطرابا في نبض القلب، فهذا سبب وجيه لزيارة الطبيب".