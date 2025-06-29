بعض تطبيقات "أبل" مضيعة للوقت.. إليك البدائل

على سبيل المثال، بدلًا من إجبارك على استخدام سفاري في كل مرة تنقر فيها على رابط ويب، يمكنك جعل جهازك يفتح متصفحًا مختلفًا.وفتح هذا الخيار الجديد الباب أمام مجموعة من تطبيقات الجهات الخارجية الممتازة الجاهزة لسد الفراغ الذي تركته خيارات أبل الافتراضية إذا كنت ترغب في تغييرها.وفي كثير من الحالات، يجب عليك ذلك. لذلك، جمعنا لك بعضًا من أفضل التطبيقات البديلة.ولم يواكب تطبيق "التذكيرات" من أبل البدائل الخارجية.وحتى عندما تم تجديده في مؤتمر WWDC 2024، لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب.لكن لحسن الحظ، ليس عليك الاكتفاء بجهود أبل فقط، وبدلًا من ذلك يمكنك استخدام تطبيق "Things" الشهير الذي يعد مثالاً رائعاً على ما يمكن أن يكون عليه تطبيق قائمة المهام.فهو يحتوي على جميع أدوات المستخدم المتقدمة التي تتوقعها، مثل القوائم الذكية، والمشاريع الجارية مع عناوين وأقسام فرعية قابلة للإكمال، وزر "+" لإضافة المهام ونقلها، وبحث فائق الذكاء والسرعة، والمزيد.بشكل عام، يتميز تطبيق "Things" بتصميم رائع ويقدم أكثر بكثير مما يقدمه تطبيق "التذكيرات" من أبل.تطبيق الكاميرايعمل تطبيق كاميرا أبل بشكل جيد، ويوفر لك بعض أدوات التحكم لتعديل أشياء مثل التعريض الضوئي وعمق المجال ودرجة اللون، لكن هذا قد لا يكون كافيًا للمصورين المحترفين الذين يرغبون في خيارات أكثر للتصوير بالطريقة التي يريدونها.ويأتي تطبيق التصوير الفوتوغرافي الشهير هذا مع كل ما يحتاجه محترفو التصوير لالتقاط أفضل صورهم، ويتيح لك تعطيل التركيز التلقائي وتحليل صورك وتعطيل معالجة أبل والتصوير بصيغة RAW وغير ذلك الكثير.لكن للأسف، لا يمكنك تغيير تطبيق الكاميرا الذي يُفتح عند الضغط على زر التحكم بالكاميرا في جهاز آيفون، لكن ما يمكنك فعله هو تغيير تطبيق الكاميرا الذي يُفتح من شاشة القفل.تطبيق البريدلسنوات عديدة، بدا تطبيق Mail من أبل وكأنه من الماضي مع تسابق المنافسين. ومع أنه حصل على تحديث مع طرح Apple Intelligence، لكننا لا نستطيع القول إنه نجح في سد الفجوة تمامًا.وأحد التطبيقات المفضلة البديلة هو "Spark" الذي يهدف إلى منحك تحكمًا أكبر في البريد الوارد، بحيث تتحكم أنت في رسائلك، وليس العكس.على سبيل المثال، لن تصل رسائلك إلى صندوق الوارد إلا للمرسلين الذين وافقت عليهم، وتظهر الرسائل ذات الأولوية العالية في الأعلى، بينما تظهر النشرات الإخبارية والإشعارات في الأسفل، ما يتيح لك الانغماس مباشرةً في عملك المهم دون عناء إنجاز أي شيء آخر.ويستخدم Spark لتصحيح الأخطاء النحوية، وإعادة صياغة المحتوى، كما أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي أيضًا لمساعدتك على إنجاز المهام بشكل أسرع.هذا يعني أنك ستحصل على مساعد يُصحح الأخطاء النحوية والإملائية، ويمكنه مساعدتك على إعادة صياغة رسائلك الإلكترونية بصيغة مختلفة.