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علامات تحذيرية لكشف هاتفك المخترق

منوعات

2025-06-30 | 10:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
علامات تحذيرية لكشف هاتفك المخترق
134 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشف خبير تقني عن خمس علامات تحذيرية قد تشير إلى أن شخصا ما يتجسس عليك عبر هاتفك.

وفي عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية تحتوي على أدق تفاصيل حياتنا، يبرز خطر التجسس كتهديد حقيقي يخيف الكثيرين.
وأوضح الخبير التقني مارك بوركار، الرئيس التنفيذي لشركة QR Code Generator، أن "هناك مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن هاتفك تعرض للاختراق وأصبح أداة للتجسس عليك دون علمك".
وبحسب ما نقله موقع "ذا صن"، أشار مارك إلى خمس علامات تحذيرية قد تبدو كأعطال عادية في الهاتف لكنها في الحقيقة تدل على شيء أكثر خطورة.
وتتمثل العلامة الأولى في ملاحظة استنزاف غير طبيعي للبطارية. وهذا الاستنزاف المفاجئ للبطارية ليس مجرد عطل تقني عابر، بل قد يكون الدليل الأول على وجود برنامج تجسس يعمل في الخلفية، حيث تستهلك هذه البرامج كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على اتصال دائم مع خوادم خارجية لنقل البيانات المسروقة.
ولكن الاستنزاف السريع للبطارية ليس العلامة الوحيدة.
حيث تتمثل العلامة الثانية في ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير مبرر ، فإذا لاحظت أن هاتفك يسخن بشكل غير طبيعي حتى عندما لا تكون تستخدمه، فقد يكون هذا إنذارا آخر.
ويوضح بوركار أن "برامج التجسس تفرض عبئا إضافيا على معالج الهاتف، ما يجعله يعمل بجهد أكبر وينتج حرارة زائدة، حتى في أوقات عدم الاستخدام التي يفترض أن يكون فيها الهاتف في وضع السكون".
أما العلامة الثالثة فهي زيادة غير مبررة في استهلاك بيانات الإنترنت.
فبعض ضحايا برامج التجسس يفاجأون بإنذارات تنبههم إلى اقترابهم من استهلاك كامل حزمة البيانات رغم عدم قيامهم بأي نشاط غير عادي.
وعند فحص إعدادات الهاتف، قد تكتشف أن هناك تطبيقا مجهولا يستهلك كميات كبيرة من البيانات في الخلفية أثناء قيامه بإرسال صورك وتسجيلاتك الصوتية ورسائلك إلى جهات خارجية.
أما العلامة الرابعة فهي أكثر غرابة، حيث قد تبدأ بتلقي رسائل نصية تحتوي على رموز وأحرف غريبة لا معنى لها.
وهذه الرسائل الغامضة قد تكون في الواقع شفرات تستخدمها بعض برامج التجسس البدائية لنقل المعلومات بين الهاتف المخترق والمتسلل.
ولعل أكثر العلامات إثارة للقلق هي العلامة الخامسة، عندما يبدأ هاتفك في التصرف بشكل غريب دون أي تدخل منك، مثل إضاءة الشاشة فجأة، وسماع أصوات غريبة أثناء المكالمات، أو حتى ملاحظة أن الكاميرا تعمل من تلقاء نفسها. وجميعها مؤشرات على أن شخصا ما قد يكون قد حصل على سيطرة كاملة على جهازك، وربما يستمع إلى محادثاتك أو يراقبك عبر الكاميرا دون أن تدري.
ولكن لا داعي للذعر، فهناك خطوات وقائية يمكنك اتخاذها، حيث ينصح الخبراء بإجراء فحوصات أمنية دورية، وحذف أي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة، واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة.
وفي الحالات المتقدمة، قد تكون إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع الحل الأمثل للتخلص من معظم برامج التجسس.

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هاتف

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