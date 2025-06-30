ميزة جديدة في أندرويد 16.. ستحذرك إذا كنت متصلًا ببرج خلوي وهمي

من التفاصيل المصرفية إلى صور الأصدقاء والعائلة، تعد الهواتف الذكية كنزا ثمينا للمعلومات الشخصية.وبينما يمكنك اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمان البيانات الحساسة، إلا أن بعض الهجمات يصعب تجنبها. وأحد هذه الهجمات هو هجوم ستينغراي سيئ السمعة، الذي يعترض جميع مكالماتك الهاتفية ورسائلك النصية.ويعمل هذا الهجوم عن طريق خداع هاتفك الذكي للاتصال ببرج اتصال وهمي غير مشفر. ومع ذلك، قد تتمكن ميزة جديدة قادمة مع نظام أندرويد 16 من تحذيرك في حال تعرضك للتجسس، حيث تعيد غوغل تقديم صفحة إعدادات "أمان شبكة الهاتف المحمول" كجزء من ، والذي يمكن الوصول إليه بالانتقال إلى علامة تبويب "الأمان والخصوصية" في تطبيق الإعدادات.وهنا، سترى قسم "الإشعارات"، الذي يتضمن زر تبديل باسم "إشعارات الشبكة"، والذي يسمح لنظام أندرويد بإصدار تحذير في حال اتصال هاتفك بأي شبكة غير مشفرة أو عند سؤاله عن معرفات هاتفك الفريدة.مع ذلك، يكون هذا الزر معطلا افتراضيا. لكن عند تفعيل هذه الميزة، سيعرض نظام أندرويد رسالة في لوحة الإشعارات ومركز الأمان عند انتقال هاتفك من شبكة مشفرة إلى شبكة غير مشفرة أو العكس.علما أن هذه الميزة قد لا تتوفر إلا مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16، حيث تدعم هذه الأجهزة برامج تشغيل راديو HAL 3.0 من أندرويد.يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها غوغل منع هجمات ستينغراي. ففي نظام أندرويد 15، يحذر نظام التشغيل المستخدمين عندما تطلب الشبكة معرّفات فريدة للجهاز، مثل رقم IMEIالخاص بهاتفك.